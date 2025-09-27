El mes de septiembre de 2025 ha estado marcado por múltiples detenciones y desapariciones forzadas y las mujeres no escapan de estas arbitrariedades, que hasta la Misión de Determinación de Hechos de la ONU lo reflejó en su más reciente informe del 22 de septiembre, aunque este solo abarca el periodo 2024.

Hasta este viernes 26 de septiembre, se han documentado al menos 11 privaciones arbitrarias de la libertad contra mujeres, y en la mayoría de los casos las víctimas sufrieron la desaparición forzada, según reportes de organizaciones de derechos humanos en el país y denuncias de familias en medios de comunicación.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) facilitó a Efecto Cocuyo el listado con las mujeres detenidas por motivos políticos en lo que va de mes y señalan que de las 11 detenidas, al menos cinco tienen entre 63 y 73 años de edad, y que solo una fue excarcelada, Natalia Álvarez, esposa del defensor de derechos humanos Pedro Hernández, quien fue detenido en Yaracuy, el 19 de septiembre, y aún continúa bajo arresto.

Quiénes son las detenidas

🚨Mirian Fernández Ruiz, de 72 años de edad, fue detenida el 4 de septiembre en Valencia, estado Carabobo. Su detención se produjo junto a su hija Chantal Guillén Ibarra y otros familiares, ya que las autoridades buscaban a su hijo Miguel Guillén, presunto colaborador de la dirigente política María Corina Machado.

El caso de Miriam Fernández Ruiz se enmarca en una práctica conocida como «Sippenhaft» o «castigo colectivo», en la cual las autoridades arrestan a familiares para forzar la entrega de un perseguido político.

Su detención ha sido calificada como «arbitraria» y de «desaparición forzada» por organizaciones de derechos humanos, que han denunciado la falta de un proceso judicial en su contra. A pesar de que inicialmente la Policía Nacional Bolivariana negó la detención, se confirmó que ella y su hija permanecen privadas de libertad.

🚨Chantal Niulany Guillén, de 21 años, fue detenida con su madre, su hermano adolescente y su hija de dos años. La PNB, al no encontrar a Miguel Guillén en su vivienda, procedió a arrestar a la familia. Chantal es considerada «presa política» y víctima de «desaparición forzada» por organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) y Provea, que denuncian estas acciones como graves violaciones a los derechos humanos y un método de persecución política.

🚨Elizabeth Rodríguez, de 63 años, fue detenida de manera arbitraria junto a su esposo, Juan Torres, en su vivienda en Valera, estado Trujillo. Según la denuncia de familiares y del partido Vente Venezuela, el allanamiento se realizó sin una orden judicial y estuvo a cargo de funcionarios de la GNB, la policía del estado Trujillo y el Sebin.

Durante el procedimiento, también se reportó el daño y hurto de pertenencias.

🚨María Nolberta Hernández Ramírez, de 71 años de edad, fue detenida el 12 de septiembre de 2025, en el estado Trujillo. El motivo de su detención fue la incapacidad de los agentes del Sebin, la Policía de Trujillo y las Conas para encontrar a su hijo, el activista Pedro Andrade Hernández, durante un allanamiento a la vivienda familiar.

🚨Lisette Jackeline Andrade Hernández, hermana del activista Pedro Andrade, fue detenida el 10 de septiembre de 2025 en Valera, estado Trujillo. La detención ocurrió durante un allanamiento en su vivienda, donde las autoridades buscaban a su hermano. En el mismo operativo también fueron detenidos su esposo y la madre de este.

🚨Merys Torres de Sequea, de 71 años de edad, fue detenida el 21 de septiembre en Guatire, estado Miranda, por personas encapuchadas. La mujer, que sufre de hipertensión, es la madre del capitán Antonio Sequea, quien se encuentra preso por su presunta participación en la «Operación Gedeón». El partido opositor Voluntad Popular denunció su «desaparición forzada» y exige su liberación inmediata.

🚨El arresto de Zoris Guerra Torres, el 21 de septiembre, forma parte del mismo suceso de la «desaparición forzada» de Merys Torres de Sequea, en un aparente intento de las autoridades de presionar al capitán Antonio Sequea.

🚨 #Alerta ¡ 24 HORAS DESAPARECIDAS!



Merys Torres de Sequea y su sobrina Zoris Gutiérrez Torres, madre y prima del preso político Capitán Antonio Sequea, recluido en El Rodeo I, fueron secuestradas por hombres encapuchados, la mañana de este sábado #20Sep, en Guatire, estado… pic.twitter.com/HMoqMlmyoL — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) September 21, 2025

La detención de Zoris, junto con la de su tía, fue denunciada por la oposición como una violación a los derechos humanos y una táctica de intimidación contra los familiares de los presos políticos.

🚨Alejandra Vera fue detenida el 18 de septiembre de 2025 por funcionarios de la Dgcim. El operativo se realizó en su residencia en el estado Barinas, donde los agentes también detuvieron a su suegro, José Rodríguez, y a su cuñado, Jhony Rodríguez.

Tras el arresto, los funcionarios dejaron a la hija de Alejandra de tan solo dos años con los vecinos. Este suceso fue señalado como una táctica de intimidación contra el teniente José Rodríguez Araña, quien se encuentra en el exilio y ha sido perseguido por el gobierno de Maduro desde 2017.

🚨Neida Araña Díaz, la madre del teniente en el exilio, Rodríguez Araña, fue secuestrada y es víctima de desaparición forzada desde el 19 de septiembre. Según la denuncia del teniente, las detenciones fueron perpetradas por la Dgcim.

Neida es una de las nueve personas detenidas de la familia del teniente, en lo que él describe como una persecución sistemática por parte del gobierno.

🚨Haydee Jerez, tía del teniente Rodríguez, también fue detenida y desaparecida forzosamente desde el 19 de septiembre, en el mismo operativo. Su detención, al igual que la de los demás familiares, es una muestra del patrón de detenciones arbitrarias que ha sufrido la familia del teniente, con el objetivo de ejercer presión y castigarlo por sus acciones.