La esposa, el papá, un hermano y un primo del activista de derechos humanos Pedro Hernández quedaron en libertad el pasado fin de semana en el estado Yaracuy, confirmó una fuente en el lugar a Efecto Cocuyo.

El caso que expone el aumento de la técnica conocida como el Sippenhalf, un método de retaliación política en el que se encarcela a familiares de personas a las que se persigue por su ideología, en este caso por disentir del chavismo, pasó de la denuncia al hermetismo de los seres queridos del defensor.

A Hernández, según narró su mamá el pasado viernes, lo detuvieron el martes 16 de septiembre en la localidad de Aroa, municipio Bolívar de Yaracuy. Iba con su hijo de cinco meses y su esposa en una motocicleta cuando los interceptaron en una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La señora Damarys Oropeza de Hernández contó que a su hijo lo apuntaron en la cabeza, después lo subieron en una patrulla y dos funcionarios se llevaron la moto.

Por qué apresaron a la familia Hernández

Al día siguiente, su esposa Natalia Álvarez; el papá del activista, Pedro Hernández Serrano; su primo y abogado José Hernández, y un hermano del defensor, Daniel Henrique Hernández, también fueron apresados cuando acudieron a una sede de la PNB donde aún mantienen preso al joven.

La mamá dijo, en un video que compartió la ONG Caleidoscopio Humano, que no había razones para la detención de ninguno de los miembros de su familia, así como que le estaban exigiendo una especie de rescate o vacuna para liberar a su hijo.

A pesar de que a los cuatro allegados de Hernández quedaron libres, el activista se mantiene detenido.

El medio local Yaracuy Al Día aseguró que lo imputarían, aunque no se conocen los cargos ni los motivos de su arresto. Las ONG Caleidoscopio Humano y Provea condenaron esta detención arbitraria, que en el caso del defensor es muestra de un patrón de hostigamiento, persecución y criminalización de los defensores de DDHH en Venezuela.

Este lunes en Ginebra la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó un nuevo informe sobre el país, en el que revelaron el aumento de la represión, la impunidad por la muerte de 25 personas tras las protestas poselectorales de 2024 y la profundización del crimen por persecución política.

“Las detenciones de 2025 continuaron contra personas opositoras o percibidas como tales, al igual que en 2024, con detenciones sin base legal ni orden judicial, en múltiples ocasiones realizadas por individuos enmascarados y sin identificación oficial. También se continúan fabricando expedientes penales y violando gravemente los principios de un juicio justo con total impunidad y connivencia judicial”, puntualizó Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos, en una nota informativa de la ONU.