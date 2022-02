Putin le asegura a Xi que está dispuesto a negociar con Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este viernes 25 de febrero, en conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, que está dispuesto a mantener «negociaciones de alto nivel» con Ucrania tras la operación militar que inició en ese país.



Por su parte, Xi, citado por la televisión estatal CCTV, aseveró que apoya que Kiev y Moscú «resuelvan sus problemas mediante la negociación», y que Pekín «respeta la soberanía e integridad territorial de los estados», si bien enfatizó que «es importante respeto de las legítimas defensa de la seguridad de todos los países implicados».

China aseguró que «todavía es posible una solución pacífica» a la crisis ucraniana después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenase una operación militar en ese país.



«China cree que la puerta para una solución pacífica de la crisis ucraniana todavía no se ha cerrado por completo, y no debe cerrarse. Damos la bienvenida a todo esfuerzo que pueda ayudar a resolver esto mediante la vía diplomática», dijo el embajador chino ante Naciones Unidas, Zhang Jun, en la última reunión del Consejo de Seguridad, informa hoy la misión china en la ONU en un comunicado.



Según Zhang, «la situación está en un momento crucial», pero todas las partes implicadas deben «actuar con moderación» y «evitar una mayor escalada de las tensiones«.



«Hemos mencionado en muchas ocasiones que este es un tema con un contexto histórico complejo y que la situación actual es resultado de muchos factores», continuó.



El embajador indicó que la posición de China respecto a «salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de los estados» ha sido siempre «consistente».



«Los principios de la Carta de la ONU deben mantenerse de manera conjunta. Esperemos que las partes sean racionales y se comprometan con el diálogo y la consulta para resolver la crisis», añadió.



Asímismo, dijo que «se deben tener en cuenta las legítimas preocupaciones de seguridad de todos, pero es especialmente importante no echar más leña al fuego. China seguirá promoviendo las negociaciones de paz a su manera, y apoya todo esfuerzo que lleve a una solución diplomática».



China mantuvo ayer que las sanciones no son efectivas para solucionar el conflicto y que se opone a castigos unilaterales, al tiempo que aprovechó para atacar a Estados Unidos.



«Hay que preguntarse qué papel ha jugado Washington en la crisis ucraniana», dijo la portavoz de Exteriores Hua Chunying, agregando que «es irresponsable acusar a otros de provocar fuegos al tiempo que echas más leña al fuego».



Hasta ahora, el país asiático se mantiene en su postura de que la crisis debe resolverse mediante la negociación y «en concordancia con los principios de la Carta de Naciones Unidas».



La prensa oficial china ha comentado esta semana que Pekín está tratando la crisis ucraniana «con prudencia» y enfatizado que China pide que se implementen los Acuerdos de Minsk de 2015.



Ha recalcado también que «la situación demuestra que Rusia se quedó muy insatisfecha con que no se respondiera a sus preocupaciones de seguridad» y que «Putin ha visto la debilidad de Occidente».