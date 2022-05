«No era una persona violenta», mamá del autor de la masacre en escuela de Texas

«Mi hijo no era una persona violenta«. Así lo confesó la mamá de Salvador Ramos, autor de la masacre en una escuela de Texas, que dejó 19 niños y dos maestras muertas.

En declaraciones exclusivas que ofreció al Daily Mail, Adriana Reyes aseguró que su hijo de 18 años era una persona solitaria y con pocos amigos.

«No era una persona violenta», dijo Reyes a este medio de comunicación al que añadió que estaba «sorprendida» por la matanza que provocó su hijo en la escuela Robb de Uvalde, una pequeña localidad con poco más de 15 mil habitantes, la mayoría de origen latino.

La mujer declaró al Daily Mail desde un hospital en San Antonio de Texas, donde atiende a su mamá, Celia González, a quien su nieto le disparó en el rostro antes de cometer la masacre en la escuela primaria de la localidad.

Celia González se recupera en un hospital de San Antonio, Texas

Según el gobernador de Texas, Greg Abbott, Salvador Ramos escribió tres mensajes en Facebook, la red social propiedad de Meta, donde dijo que le dispararía a su abuela; en un segundo texto informó que le había disparado y en un tercero dijo que iría a disparar a la escuela de Uvalde.

Aunque un vocero de Facebook dijo que los mensajes los había enviado al privado, también se conoció antes que Ramos incluso envió imágenes a Instagram a uno de sus amigos, en los que le mostraba fotos de los dos rifles de asalto y numerosas municiones que compró.

La abuela del autor de la masacre, que se recupera de las heridas, después de se herida por su nieto pudo comunicarse con emergencia para informar que su nieto iba a la escuela primaria.

Callado y con pocos amigos

El Daily Mail también habló con el abuelo de Ramos, Rolando Reyes, quien igualmente mostró sorpresa y aseguró que no tenía claro cómo su nieto compró dos rifles de asalto. «No sabía que tenía armas. Si lo hubiera sabido, lo habría informado».

Este medio asegura que el joven de 18 años se habría ido a vivir con sus abuelos tras pelear con su mamá por cortar el servicio de WIFI en su vivienda.

Rolando Reyes confesó que entre la mamá y Ramos había problemas: «Era muy callado, no hablaba mucho. El adolescente no vivía con su madre porque tenían problemas», agregó el pariente.

No terminó la escuela

La familia no comentó lo que algunos amigos dijeron sobre el tirador. Que sufrió acoso escolar en la secundaria, donde lo atacaban por su particular forma de hablar.

El abuelo agregó que a veces lo llevaba a su trabajo y dijo que en 2021 no fue a la escuela, por lo que no terminó sus estudios.

«A veces lo llevaba a trabajar conmigo. No todo el tiempo, pero a veces. El año pasado no fue a la escuela. No se graduó. Intentarías decírselo, pero los niños de hoy en día creen que lo saben todo», agregó.

Ramos después de dispararle a su abuela condujo una camioneta hasta la escuela primaria Robb. Aunque se estrelló en una zanja antes de entrar a la institución, pudo acceder a ella con facilidad. Usó uno de los rifles de asalto, de los dos que adquirió días antes, se atrincheró en un salón de cuarto grado, donde cometió la masacre.

También se informó que fue un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU, quien abatió al adolescente. El funcionario no esperó por refuerzos y le disparó en la cabeza.

