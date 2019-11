Evo Morales planifica acciones tras recibir ultimátum de 48 horas

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunirá de emergencia este domingo, 3 de octubre, con movimientos sociales afines para evaluar la situación, tras el ultimátum que líderes cívicos le dieron para que el gobernante renuncie a su cargo hasta este lunes.



Morales manifestó en una entrevista en la emisora de radio San Cristóbal de la ciudad de El Alto que pidió una reunión de urgencia con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a obreros, campesinos, indígenas y cocaleros afines al mandatario.



El gobernante sostuvo que la reunión es “para cómo planificar, qué están pensando”, tras una gran concentración el sábado en la ciudad oriental de Santa Cruz en la que líderes cívicos le dieron a Morales 48 horas para renunciar a su cargo.



“Yo dependo del pueblo, de las fuerzas sociales”, señaló el mandatario.



Además expresó que este domingo se reunió con el vicepresidente Álvaro García Linera y algunos ministros para hacer una evaluación al respecto.



“Ahora dicen fuera Evo, ya no es un tema de fraude”, cuestionó Morales.



La oposición y movimientos cívicos no reconocen el resultado de las elecciones del pasado 20 de octubre que dio al presidente la victoria, al denunciar que hubo fraude a su favor por parte del órgano electoral.



Si bien inicialmente reclamaban una segunda vuelta, desde el pasado jueves determinaron exigir que se anulen los comicios y renuncie el presidente.



Evo Morales también hizo un llamado al “pueblo paceño” para defender la democracia y mantiene que se quiere gestar un “golpe de Estado” en contra del “pueblo”.



De la misma forma, el mandatario contó que se comunicó con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y que le comentó que sectores sindicales ya están preparados para hacer vigilias para defender el proceso de cambio, como denomina al movimiento político y social que le llevó al poder en 2006.



“Me comuniqué con Cocarico, ya estamos preparados (…), sectores por día vamos a cuidar, hacer vigilias en la Casa Grande del Pueblo, por circunscripción, pacíficamente para defender nuestro proceso de cambio”, anunció el mandatario.



La Casa Grande del Pueblo es la sede del Gobierno de Bolivia, un nuevo edificio inaugurado en 2018 en el centro de La Paz.



Este sábado en una multitudinaria concentración en la ciudad oriental de Santa Cruz el líder cívico Luis Fernando Camacho manifestó que Morales tiene 48 horas para renunciar a su cargo y envió una carta a las Fuerzas Armadas para que se unan a la lucha del pueblo.



Además, adelantó que el lunes habrá otra concentración en esa ciudad para determinar otras medidas de presión en caso que Morales no renuncie a su cargo.



Los bloqueos en distintas ciudades bolivianas continúan este domingo en protesta por un supuesto fraude electoral a favor del presidente.



En catorce días de protesta en distintas partes del país dos personas murieron en la localidad oriental de Montero en enfrentamientos entre contrarios y afines a Morales en los que produjeron disparos. EFE