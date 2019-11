Carlos Mesa rechaza el diálogo propuesto a la oposición por Evo Morales

El opositor Carlos Mesa rechazó la oferta de diálogo planteada este sábado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, para pacificar el país inmerso en una grave crisis, e insistió en que el mandatario debe dejar el poder.

Carlos Mesa envió en un mensaje de video una rápida respuesta al llamamiento realizado poco antes por el presidente.

“No tengo nada que negociar con Evo Morales y su Gobierno“, afirmó de forma categórica el expresidente Mesa (2003-2005).

El líder opositor encabezó la alianza Comunidad Ciudadana en las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que los resultados del órgano electoral, que no reconoce al denunciar un “gigantesco fraude“, le dieron segundo tras Morales, que proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.

“Pretende endilgarle a una parte de la sociedad, los partidos, una responsabilidad que es exclusivamente suya”, dijo empleando un término que según el diccionario significa “endosar a alguien algo desagradable o impertinente”.

El veterano político, que presidió Bolivia entre 2003 y 2005 hasta su renuncia en medio de una grave convulsión social en el país, agregó que es el jefe de Estado al que “le toca escoger el camino” que prefiera para “dejar el Gobierno” tras más de trece años desde que llegó al poder en 2006.

“No nos endilgue una responsabilidad que no nos corresponde, una negociación que no es pertinente”, insistió, para exigir a Morales que renuncie y se convoquen nuevas elecciones.

“Su decisión va a decidir su propio destino y el destino de Bolivia, nosotros no tenemos nada que negociar”, sentenció.

El presidente de Bolivia había llamado poco antes a la oposición a instalar una mesa de diálogo en busca de la pacificación del país, inmerso en una grave crisis política y social desde las pasadas elecciones, con tres fallecidos y cientos de heridos en protestas.

El jefe de Estado hizo este llamamiento “con una agenda abierta a debatir para pacificar Bolivia”, en una “reunión inmediata” durante esta misma jornada, para “instalar una mesa de diálogo”.

Las movilizaciones a favor y en contra del presidente se suceden tras las elecciones en Bolivia, que la oposición y comités cívicos denuncian que fueron fraudulentas y exigen a Morales que renuncie para convocar nuevos comicios.

Con información y foto de Efe