Bolsonaro no asistirá a la investidura de Fernández en Argentina

El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, adelantó este viernes, 1 de noviembre, que no asistirá a la investidura del peronista Alberto Fernández como presidente argentino, prevista para el próximo 10 de diciembre en Buenos Aires.



“No voy”, declaró en forma tajante a periodistas Bolsonaro, quien durante la campaña para las elecciones en Argentina llegó a tildar al candidato del peronismo y ahora presidente electo de “bandido de izquierda”.



El líder de la ultraderecha brasileña, quien ya ha dicho que no pretende felicitar al presidente electo, consideró que Argentina está ahora “en una situación complicada”, aunque aclaró que no se propone adoptar “ninguna represalia” contra el nuevo Gobierno, que tendrá como vicepresidenta a la exmandataria Cristina Fernández.



“Ya que ganó, vamos hacia adelante”, apuntó, aunque subrayó a modo de queja que “el primer acto” del presidente electo fue “pedir la libertad” del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, gran antagonista político de Bolsonaro y en la cárcel desde abril de 2018, condenado a ocho años por corrupción.



Bolsonaro reiteró que su deseo es que el Gobierno de Fernández “tenga una relación con Brasil semejante” a la desarrollada con el presidente saliente, el conservador Mauricio Macri, con quien el líder brasileño mantuvo una cierta cercanía ideológica.



Aún así, las permanentes y duras críticas de Bolsonaro a la fórmula electoral que se impuso en Argentina generaron esta semana una queja, a título personal, del actual canciller de ese país, Jorge Faurie.



El ministro informó que, este jueves, dirigió una carta al embajador brasileño en Argentina, Sérgio Danese, en la que consideró “inapropiadas” las críticas del mandatario y de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por el resultado de las elecciones en ese país.



“Hay algunas expresiones que son inapropiadas, lo he comentado en una nota que le he enviado yo a título personal al embajador de Brasil”, dijo Faurie.



El canciller insistió en que hay que “preservar la importancia del vínculo bilateral y lo que ello significa” para dos países que son socios estratégicos y tienen una intensa relación en todos los planos e incluso en el Mercosur, bloque que comparten con Uruguay y Paraguay.



A los duros comentarios del mandatario brasileño sobre la fórmula que se impuso en las elecciones del pasado domingo en Argentina, el diputado Bolsonaro añadió esta semana una descalificación personal a Estanislao Fernández, hijo del presidente electo y drag queen.



“Observación: eso no es un meme”, escribió el diputado en su cuenta en Twitter, junto a una foto de Estanislao, vestido de drag, y que acompañó con una suya posando junto a un arsenal de armas, cuya legalización el Gobierno de su padre defiende con fervor.

Con información de EFE