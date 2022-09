Almagro dice que Venezuela se encuentra en un infierno sin salida

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se refirió este miércoles a la situación política en Venezuela y afirmó que el país se encuentra en un infierno sin salida.

El secretario de la OEA describió la compleja situación política que en la actualidad enfrenta la nación y dijo que “todos quieren el todo y prefieren la nada antes que ceder y renunciar a la posibilidad de tener el todo” y subrayó que desde hace tiempo el país se encuentra en la lucha por todo de la nada.

“Nunca he conocido un país en el que tanta gente quiere ser presidente del mismo”, dijo Almagro en su artículo de opinión. Al tiempo que advirtió a los políticos venezolanos que le deben soluciones al país.

“Le deben un gobierno legítimo que tenga las efectividades conducentes para ejercer el poder, le deben a su pueblo mucho trabajo, eliminar las lógicas criminales, le deben mucha probidad republicana”, insistió.

El secretario general de la OEA también le dijo a la oposición que el plan de “someter unos a otros” no va a funcionar “Si el plan es eliminar al chavismo, no va a funcionar, como no funcionó en los últimos más de 20 años”, añadió Almagro.

El diplomático afirma que la vía es la cohabitación no como existe ahora (que es cómplice) sino una propuesta con la que se pueda “compartir el gobierno, implica cogobernar, implica dar garantías de probidad republicana y separación de poderes”.

El excanciller de Uruguay dijo tanto dentro del chavismo como de la oposición existen factores que van a perder o a dejar de ganar mucho si la situación política actual se termina. “Esto que proponemos es una solución política y en el régimen son muy pocos los que quieren hacer política, buena parte quiere seguir ganando dinero de la manera que está ganando dinero”, enfatizó.

“Es necesario transitar de un Estado para pocos, a un Estado para todos, no importa quién tenga circunstancialmente el poder del Estado. La lógica del “todo o nada” sólo se puede romper acordando contrapesos que aseguren que el brazo ejecutivo del Estado deja de ser un trofeo para unos pocos para convertirse en un paraguas para todos”, sentenció.

Almagro explica que compartir el poder es dar cabida a los espacios intermedio, donde la noción de mayoría se suaviza y las minorías quedan protegidas, donde se consigue una legitimidad posible y se puede normalizar la vida institucional del país para reinstitucionalizarlo.

Almagro finaliza diciendo que es y sigue “siendo disidente de cada dictadura que tenga este continente, sea Nicaragua, Cuba y Venezuela, los Videla, Pinochet y Goyo Álvarez de estos tiempos. Aunque pretendan estar parados en otra dimensión ideológica”.