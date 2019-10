Conglomerado Reliance retomará compra de crudo venezolano - Efecto Cocuyo

El conglomerado indio Reliance Ltd, una de la mayores refinerías del mundo, dijo este vienes 11 de octubre a Efe, que va a reanudar el abastecimiento de petróleo venezolano que cesó el pasado marzo tras las sanciones impuestas a Venezuela por parte de Estados Unidos.



La empresa «ha estado suministrando a Venezuela productos permitidos como diesel y, por lo tanto, puede reanudar el abastecimiento de crudo«, informó un portavoz de la compañía en un correo electrónico remitido a Efe.



Según Reliance, «son acciones que cumplen con las sanciones de Estados Unidos, ya que el suministro de crudo contra el abastecimiento de productos permitidos está permitido».



En marzo de este año, el conglomerado industrial indio interrumpió totalmente sus negocios con la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, a través de su filial estadounidense para cumplir con los requisitos de Estados Unidos, que impuso sanciones económicas a dirigentes del Gobierno venezolano y a la petrolera estatal.



Reliance era el mayor comprador indio del petróleo del país y uno de sus principales proveedores de diluente, necesario para procesar el crudo extrapesado que extrae el país y convertirlo en hidrocarburo exportable.



Pero la compañía también afirmó entonces que iba a detener las ventas del diluente «hasta que se levanten las sanciones» estadounidenses, según indicó entonces.



La Administración de Donald Trump impuso sanciones contra Pdvsa, principal fuente de ingresos de Venezuela, con objeto de presionar para lograr la salida del gobernante, Nicolás Maduro, al que Estados Unidos no le reconoce la legitimidad.



Además, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, reconoció, poco antes de la decisión de Reliance de suspender sus negocios con Pdvsa, las presiones de su Gobierno a varios países, la India entre ellos, para que no negociasen con Maduro.



A principios de este año, el ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, visitó Nueva Delhi con objeto de duplicar las ventas de crudo al gigante sudasiático y suplir así el vacío dejado por su principal comprador anterior, Estados Unidos.



Según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) actualizados este jueves, la petrolera venezolana extrajo en septiembre un 11 % menos de crudo que en el mes anterior y acumula ya cinco meses consecutivos de caída.



Se trata del nivel de producción más bajo de las últimas tres décadas, a excepción del desplome que sufrió en 2002 y 2003 por una huelga.

Con información de EFE