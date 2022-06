Pasos «lentos» pero «positivos», aseguró Nicolás Maduro, que se han dado en las negociaciones por petróleo con Estados Unidos, desde la visita de la delegación estadounidense a principios de marzo de este año. El gobernante advirtió también que no son suficientes por cuanto su gestión tiene como objetivo el levantamiento total de sanciones contra su administración.

«Son pasos leves, pequeños, como yo les dije a esa comisión, Venezuela tiene la primera reserva internacional del mundo certificada de petróleo. El petróleo que necesita el mundo para funcionar está aquí en Venezuela», advirtió Maduro en entrevista radial con el politólogo argentino Atilio Boron en el programa Diálogo Internacional, transmitido por la Radio del Sur, este 4 de junio.

Este domingo, la agencia de noticias Reuters, reveló que EE.UU. autorizó a las petroleras Eni SpA (Italia) y Repsol SA (España) a enviar petróleo venezolano a Europa para «reducir la dependencia de Rusia y redirigir algunos de los cargamentos de Venezuela desde China».

Un hecho al que Maduro aludió el día anterior, como parte del «contacto permanente» con la administración de Joe Biden, sin ahondar en detalles.

A continuación damos un repaso de lo que ha sucedido con la anunciada flexibilización de sanciones (individuales y económicas) hacia el gobierno de Maduro, por parte de EEUU, a cambio de crudo y de que el chavismo acepte volver a la mesa de negociaciones en México, con la Plataforma Unitaria.

Los primeros pasos de EEUU

Hace poco más de un mes la visita (5 de marzo) de una delegación del gobierno de Estados Unidos a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro, en Miraflores, sacudió el ámbito político venezolano.

5 de marzo. Una delegación del gobierno de Estados Unidos llega a Venezuela para reunirse con Maduro y otros altos funcionarios del chavismo como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, en Miraflores.

El objetivo de dichas conversaciones: Negociar la venta de petróleo a EEUU para suplir el desabastecimiento generado por las sanciones contra Rusia, por su guerra contra Ucrania. Luego EEUU indicó que también buscaba la liberación de presos políticos en Venezuela (directivos de Citgo) y que Maduro aceptara volver a México.

8 de abril. El presidente de la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela , designado por Guaidó, Horacio Medina, declaró a Reuters que es «muy probable» que Washington extendiera la licencia a Chevron, la única trasnacional petrolera estadounidense presente en territorio nacional, que tenía fecha de vencimiento para junio de 2022. La licencia también abarca a las compañías de servicios petroleros Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes y Weatherford International.

De acuerdo con Medina, la expectativa de extensión de la licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EEUU, era de uno o dos años pero no fue así.

12 de abril. El para entonces canciller del gobierno de Maduro, Félix Plasencia, invitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a construir juntos «una ruta de diálogo y entendimiento» para desmontar el camino «equivocado» de «persecuciones» y sanciones contra Venezuela.

Anuncian levantamiento de algunas sanciones

17 de mayo. EE.UU. anuncia que levanta ciertas sanciones económicas contra el gobierno de Maduro. Específicamente se habló de autorizar a la compañía petrolera estadounidense Chevron a iniciar negociaciones con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

«El Tesoro, con la ayuda del Departamento de Estado, emitió una licencia limitada que autoriza a Chevron negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela. No permite la celebración de ningún acuerdo con Pdvsa ni ninguna otra actividad que involucre a Pdvsa o al sector petrolero de Venezuela», aclaró la administración de Joe Biden.

«Venezuela aspira a que estas decisiones de los Estados Unidos de América inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo», reaccionó la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

La Casa Blanca fue duramente criticada por senadores republicanos y demócratas por considerar que se hacían concesiones con una «dictadura». Posteriormente, el asesor de seguridad del presidente Joe Biden, Juan González, aclaró que Estados Unidos «no está aliviando sanciones» ni permitirá «ingresos al régimen» en alusión a las medidas para permitir a petroleras de Estados Unidos y Europa de operar en Venezuela.

«Son medidas muy específicas en respuesta a un pedido del gobierno interino y la plataforma unitaria», dijo. La plataforma opositora lo negó en un comunicado .

Extraoficialmente también se conoció sobre una exclusión de la lista de funcionarios sancionados del Estado venezolano, ligados a Maduro «por socavar la democracia». El «beneficiado» es el extesorero nacional y sobrino de la «primera combatiente», Cilia Flores, Carlos Erik Malpica Flores. La medida no ha sido confirmada por EE.UU.

El «gesto de Maduro» fue que Jorge Rodríguez, jefe de la Delegación del chavismo que fue a México, se reuniera con el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, para explorar el reinicio de las negociaciones.

Se renueva licencia a Chevron

27 de mayo. La Ofac renovó la licencia a cinco petroleras, entre ellas la Chevron hasta noviembre de 2022, pero sin dar su autorización para que la empresa vuelva a las actividades de perforación, extracción y exportación de petróleo.

Esto fue interpretado como un paso hacia atrás de la administración de Joe Biden ante la «demora» de Miraflores para fijar el reinicio formal de las negociaciones en México. Sin embargo, la licencia quedó sujeta a «ampliaciones» a la espera de eventuales acuerdos.

Con esta autorización, Chevron solo puede realizar mantenimiento básico de los pozos que opera junto con Pdvsa, «frustrando las esperanzas de quienes querían ver una reanudación de las exportaciones para aliviar la presión de precios en las bombas americanas», escribió el periodista de la agencia internacional de noticias Associated Press (AP), Joshua Goodman.

También permite pagar la nómina de empleados y llevar a cabo «actividades necesarias para la seguridad o la preservación de activos en Venezuela» como «la participación en asambleas de accionistas y juntas directivas, el pago de tasas locales y compra de servicios públicos en Venezuela», entre otras.

Días antes de la extensión, la agencia Reuters advirtió que se renovaría la licencia pero no en los términos esperados por Chevron, el gobierno de Maduro y quienes abogan por el levantamiento de sanciones que agravan aún más la crisis preexistente en la industria petrolera venezolana, para que el país mejore sus ingresos en medio de la emergencia humanitaria.

Posible envío de crudo a Europa

4 de junio. En alusión a las «negociaciones» con EE.UU. por petróleo, Maduro expresó en una entrevista con la Radio del Sur que se han dado «pasos positivos» con la gestión de Biden, pero advirtió que «todavía no son suficientes».

El gobernante afirmó, a partir de la renovación de la licencia de la Ofac, que tanto Chevron, ENI de Italia y Repsol podrían «producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados naturales». Recalcó que su gestión se mantiene «firme» en la exigencia de que se levanten las sanciones, sin mencionar si volverá a las negociaciones de México.

5 de junio. La petrolera italiana Eni SpA y la española Repsol SA podrían comenzar a enviar petróleo venezolano a Europa el próximo mes para compensar el crudo ruso, por autorización de Estados Unidos, reseñó este 5 de junio, Reuters. El Departamento de Estado de EE. UU. dio el visto bueno a las dos compañías para reanudar los envíos en una carta .

De acuerdo con la agencia, que citó fuentes extraoficiales, las dos compañías energéticas europeas, que tienen empresas conjuntas con Pdvsa, pueden contar los cargamentos de crudo para deudas impagas y dividendos atrasados, con la condición de que el crudo solo vaya a Europa para reducir la dependencia hacia Rusia.

Aclaratoria

De acuerdo con las fuentes, Washington cree que Pdvsa no se beneficiará financieramente de estas transacciones sin efectivo, a diferencia de las actuales ventas de petróleo de Venezuela a China.

Se aclara, igualmente, que Washington no ha hecho concesiones similares para la petrolera estadounidense Chevron Corp, la india Oil and Natural Gas Corp Ltd (ONGC) y la francesa Maurel & Prom SA, que también presionaron a EE.UU. para tomar petróleo a cambio de miles de millones de dólares en deudas acumuladas de Venezuela, canje suspendido desde 2020, como medida de presión del gobierno de Donald Trump.

Se asegura que a raíz de esta medida Chevron insistió al Departamento del Tesoro ampliar sus operaciones en Venezuela, pero se desconoce si la petición está siendo considerada.