EEUU permitirá que dos empresas envíen petróleo venezolano a Europa, dice Reuters  

La petrolera italiana Eni SpA y la española Repsol SA podrían comenzar a enviar petróleo venezolano a Europa el próximo mes para compensar el crudo ruso, por autorización de Estados Unidos, reseñó este 5 de junio, Reuters.

Según la agencia, las autorizaciones habrían llegado en mayo, pero los detalles y las restricciones de reventa se desconocen. Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no ha programado que Eni y Repsol tomen ningún cargamento este mes de junio, según un programa preliminar de carga del 3 de junio visto por Reuters.

Citando fuentes extraoficiales, Reuters advierte que el volumen de petróleo que se espera que reciban Eni y Repsol no es grande, por lo que cualquier impacto en los precios mundiales del petróleo «será modesto».

Este «gesto» de la administración estadounidense para reanudar los flujos de petróleo de Venezuela a Europa es interpretado como una «luz verde» de Washington que «podría proporcionar un impulso simbólico» para Maduro y otro intento para que acepte volver a la mesa de negociaciones de México, con la Plataforma Unitaria.

«El Departamento de Estado de EE. UU. dio el visto bueno a las dos compañías para reanudar los envíos en una carta», afirman las fuentes a Reuters. El Gobierno de EEUU espera que el crudo venezolano pueda ayudar a Europa a reducir la dependencia de Rusia y redirigir algunos de los cargamentos de Venezuela desde China.

Crudo solo para Europa

«Las dos compañías energéticas europeas, que tienen empresas conjuntas con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, pueden contar los cargamentos de crudo para deudas impagas y dividendos atrasados (…) Una condición clave, dijo una de las personas, era que el petróleo recibido tiene que ir a Europa. No se puede revender en otro lugar», reseñó la agencia.

De acuerdo con las fuentes, Washington cree que Pdvsa no se beneficiará financieramente de estas transacciones sin efectivo, a diferencia de las actuales ventas de petróleo de Venezuela a China.

Se aclara, igualmente, que Washington no ha hecho concesiones similares para la petrolera estadounidense Chevron Corp, la india Oil and Natural Gas Corp Ltd (ONGC) y la francesa Maurel & Prom SA, que también presionaron a EE.UU. para tomar petróleo a cambio de miles de millones de dólares en deudas acumuladas de Venezuela, canje suspendido desde 2020, como medida de presión del gobierno de Donald Trump.

«El mes pasado, la administración de Biden autorizó a Chevron, la compañía petrolera estadounidense más grande que aún opera en Venezuela, a hablar con el gobierno de Maduro y Pdvsa sobre futuras operaciones en Venezuela. En ese momento, el Departamento de Estado de EE. UU. envió en secreto cartas a Eni y Repsol diciendo que Washington no se opondría si reanudaban los acuerdos de petróleo por deuda y traían el petróleo a Europa» dijo una de las fuentes a Reuters.

En las cartas se aseguraba que no enfrentarían sanciones por tomar cargamentos de petróleo venezolano para cobrar una deuda pendiente. En ese momento, indica la agencia, Chevron insistió al Departamento del Tesoro ampliar sus operaciones en Venezuela. Se desconoce si la petición está siendo considerada.

La licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) para Chevron se extendió hasta noviembre de este año. No autoriza la perforación, elevación o procesamiento, compra o venta, o transporte o envío de cualquier petróleo o productos derivados del petróleo de origen venezolano; y cualquier transacción o trato relacionado con la exportación o reexportación de diluyentes directa o indirectamente, aunque se advierte que las condiciones pueden estar sujetas a cambios.

Maduro confirmó

Durante una entrevista radial con el politólogo argentino Atilio Boron en el programa Diálogo Internacional, por la Radio del Sur este sábado 4 de junio, Maduro dijo que tanto a la Chevron, ENI de Italia y Repsol les permitía «producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados naturales».

Maduro destacó que desde la visita de la delegación de EE.UU. en marzo, se han producido pasos «leves» pero positivos entre su gestión y la de Biden. Advirtió «que no son suficientes» por cuanto insiste en el levantamiento total de sanciones internacionales.

«Tenemos el marco jurídico para aceptar inversiones petroleras, el mundo tiene que sacarse de encima ese chantaje de las sanciones, de la coacción. Cada sanción contra la economía Rusa se devuelve como un boomerang contra EEUU, Europa y el mundo. El norte tiene que abandonar la práctica de las sanciones, eso debe acabarse», instó Maduro.