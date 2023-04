Centrales de Trabajadores esperan pronunciamiento sobre salario mínimo antes del 1 de mayo

Se acerca el 1 de mayo, fecha en la que tradicionalmente en Venezuela, el gobierno nacional anuncia un decreto de aumento del salario mínimo de los trabajadores.

Si bien el gobierno de Nicolás Maduro se ha mantenido hermético con la posibilidad de un incremento salarial y algunos voceros insisten en que no hay recursos, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) esperan que antes de ese día haya un pronunciamiento al respecto.

En la CTV no se vaticinan montos por «responsabilidad» y desde la CBST, afín al chavismo, se habla de un petro pero no anclado, equivalente a 1.474 bolívares este 17 de abril. Vale recordar que hace un año Maduro habló de un salario mínimo equivalente a medio petro, para entonces 130 bolívares. Se esperaba que fluctuara con la criptomoneda que varía a diario pero se quedó en veremos.

¿Cuál es la propuesta de la CTV?

El secretario general encargado de la CTV, recordó que dicha central junto con la CBST, la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente Venezuela (ASI) y la Confederación General del Trabajo (CGT) están sentados en una mesa técnica junto al Ejecutivo y los empresarios, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trabaja en una propuesta de método de fijación del salario mínimo al Ejecutivo Nacional, la cual esperan presentar pronto.

«Hemos manejado algunos escenarios, no estamos hablando de un salario per sé como dice la Constitución porque es imposible que hables de 400 o 500 dólares pero sí la realidad sobre el país, que lo que se consiga sea 100, 120, 130, 150 dólares o la cantidad que sea, sea sostenible en el tiempo, porque no es un simple decreto sino la carrera detrás y que haya que revisarlo otra vez», advirtió Torres, en entrevista con Román Lozinski, este 17 de abril.

Señaló que en ningún país de América Latina hay un salario mínimo que vaya más allá de 500 dólares y que es irresponsable exigir 900$ o 1.600$ como proponen algunos sectores, pero tampoco, subrayó, y en ninguna parte del mundo existe salario que sea de 5 o 6 dólares, cantidad a la que equivale el ingreso mensual de los trabajadores en Venezuela, según el tipo de cambio oficial. Indicó que este martes 18 de abril, la mesa técnica se reunirá del nuevo.

«De enero pa acá el proceso se ha acelerado y tenemos la esperanza que de aquí al último debe haber algún pronunciamiento (sobre el salario mínimo) porque mañana (martes 18 de abril) hay una reunión en la que vamos a hablar de metodología porque los números ya están más que revisados, creemos que más allá de reuniones debe haber cuestiones concretas», dijo.

El petro que apoya la Central Socialista

«El presidente (Maduro) el 3 de marzo del año pasado, hizo un plan en el que para este año deberíamos tener, si el salario mínimo estaba a medio petro, el plan para 2023 era un petro y para 2024 en dos petros. Apoyamos al presidente en esas medidas y estamos esperando que hayan las condiciones para la aplicación, eso no significa que esté amarrado el salario mínimo al petro, pero que la referencia sea el arranque», expresó el coordinador nacional de la CBST, Carlos López, en la misma entrevista radial.

También subrayó que apoyan el llamado «bono de guerra» que comenzó a cancelar desde hoy el Ejecutivo a través del Sistema Patria por ser un paliativo frente a los «ataques contra la moneda nacional» y las sanciones internacionales a las que de nuevo responsabilizó de la pulverización del salario. Acotó que aspiran a que dicho bono de 1.100 bolívares, forme parte del salario en algún momento.

Consultado sobre el origen de los recursos, López dijo que una opción es «pechar los altos capitales de la burguesía criolla que monopoliza el crecimiento económico» y generar moneda nueva respaldada por los ingresos.

Torres agregó que también será una propuesta de las distintas centrales el origen de los recursos para el pago del salario mínimo.

«Consideramos que sí hay recursos, acaba de reventar un escándalo (en Pdvsa), decían que no había dinero y de repente se pierden 3.500 millones de dólares y hay 20.000 millones de dólares que no se sabe dónde están, hay recursos pero están muy mal administrados y no se manejan a la luz de la realidad del país, estamos en una emergencia nacional», dijo.