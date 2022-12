Solo en la semana del 5 al 9 de diciembre el precio del dólar en bolívares en el mercado paralelo tuvo un incremento de 29,96 %, lo cual equivale a una devaluación de la moneda nacional de 23,05%. En lo que va de año ese aumento ha sido de 268,15 % y el bolívar se ha depreciado 72,83 %.

Desde el 2 de diciembre, el tipo de cambio pasó de 13,63 bolívares por dólar a 18,26 bolívares por dólar al cierre de la jornada del viernes 9 de diciembre.

El director de la consultoría económica y financiera Albusdata, Henkel García, atribuyó el «descalabro cambiario» principalmente a dos factores, sin olvidar que la crisis económicas tiene causas más profundas: el aumento del gasto público por parte del Gobierno nacional con motivo del cierre del año y la persistente desconfianza de los ciudadanos en el bolívar.

Por qué aumentó el dólar paralelo

El analista e instructor en Finanzas destacó como una de las razones del aumento del dólar paralelo, la inyección de bolívares por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) para cumplir con los pagos de fin de año (aguinaldos).

Indicó que con un aumento de liquidez (gasto público) de 13% al cierre del viernes 2 de diciembre, la base monetaria tuvo que incrementarse solo esa semana entre 13% y 16%.

«Estamos viendo un aumento mucho mayor a lo que habíamos tenido en el pasado, incluso en los dos años anteriores. Y muy probablemente eso sea inyección monetaria, que si viene después de una recaudación de impuestos y después se vuelve a inyectar, el efecto que tiene en los precios y el tipo de cambio es mucho menor».

Sin embargo, «aquí pareciera que es el BCV el que está emitiendo bolívares para poder cumplir con esos pagos y la presión que estamos viendo (sobre el tipo de cambio) es notoria», expresó a Efecto Cocuyo.

Añadió otro elemento para la inestabilidad cambiaria: las expectativas. Recordó que a finales de agosto, la divisa estadounidense experimentó otra subida abrupta de 5 bolívares por dólar a 8,70 de una semana a otra.

«Se encendieron las luces de miedo y alarma de muchas personas y después de haber vivido hiperinflación, apenas tengas unos bolívares los vas a convertir en dólares y eso echa un poco más de leña a ese fuego cambiario que estamos viendo en estos días», aseguró.

¿Qué se espera del Gobierno nacional?

Después de dos semanas en las que los venezolanos han visto mermar aún más su poder adquisitivo, el mandatario Nicolás Maduro se pronunció en su cuenta oficial de Twitter, para anunciar que ordenó a su equipo económico tomar medidas «en defensa» de la tasa oficial contra las «mafias mayameras».

Aseguró que garantizaría «navidades felices» y advirtió que nadie detendría el «crecimiento» económico.

Frente al ataque del dólar criminal, ordené al equipo económico tomar medidas en defensa de la Tasa Oficial, por un comercio sano que respete los derechos del pueblo. Garantizaremos unas navidades felices venciendo las mafias mayameras. ¡Nadie detendrá el crecimiento económico! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 10, 2022

García alertó que si el Ejecutivo opta por medidas de control para detener el avance del dólar sobre el bolívar evidenciaría «desespero».

«Creo que lo primero que intentarán hacer es aumentar la oferta de dólares, quizás restringir un poco el gasto público en lo que puedan, porque hay un pago de aguinaldos para el 15 de diciembre que no pueden eludir, pero el resto del gasto tratar sí de recortarlo, de no volver a inyectar esos bolívares a la economía para quitar presión al tipo de cambio», anticipó.

Estimó que dicha limitación del gasto junto una oferta de dólares por parte del Gobierno, podría aplicarse las próximas dos o tres semanas, lo cual, de resultar, podría contener el precio de la divisa estadounidense o incluso bajarlo «ligeramente» a finales de 2022.

«Si les resulta o no va a depender de la magnitud de lo que hagan. Si es chucuta seguirá aumentando (el dólar). Si es muy chucuta podríamos ver un precio de más de 20 bolívares en el corto plazo. Si realmente hace (el Gobierno) una oferta importante y logra recoger algo de base monetaria, allí pudiese el dólar contenerse o bajar ligeramente, esta semana es crucial», subrayó el analista.

«¡Nos condenan a morir!»

Un sector muy golpeado con la devaluación del bolívar es el de los trabajadores jubilados de la administración pública y los pensionados. Con el dólar a 18,26 bolívares, en el mercado paralelo, la pensión se redujo a tan solo 7$ mensuales, a razón de menos de un dólar diario, lo cual se traduce en nula capacidad para comprar alimentos y medicinas.

El coordinador del Frente en Defensa de los Pensionados, Luis Cano, ejemplificó con su experiencia personal lo que aseguró, es el padecimiento de los trabajadores retirados de todo el país.

El medicamento Tamsulon Duo que consume para tratar hiperplasia benigna prostática que le costaba hasta hace poco 90 bolívares, lo acaba de encontrar en 200 bolívares. Un kilo de muslo de pollo que la semana pasada adquirió en 42 bolívares pasó a 60 bolívares el kilo.

«El medicamento lo pude comprar porque mis hijos están fuera del país, pero el pollo no porque no me alcanzó. Nos condenan a morir, es impresionante el momento que vivimos. Esta semana me ha llamado gente muy deprimida porque no tienen nada que comer. A una compañera, Carmen Terán, le dio un ACV y no tiene para comprar medicinas, hay un estado de angustia», manifestó el dirigente de 73 años.

Consideró inaceptable que el Ejecutivo nacional no dé una explicación a tiempo ni tome medidas, mientras el dólar BCV también aumenta. El pasado 9 de diciembre cerró en 14,12 bolívares por dólar.

Alertó que muchas personas de la tercera edad padecen enfermedades crónicas como la hipertensión, cuyo tratamiento no hacen o tienen que interrumpir por falta de dinero, lo que los lleva a una «muerte antes de tiempo». Señaló al Ejecutivo de violar los derechos humanos de los venezolanos mayores de 60 años.

Pensionados se irá a la calle en 2023

Cano insistió en que la tercera edad en Venezuela sufre momentos muy difíciles porque a la falta de acceso a la salud y los alimentos se suman las carencias afectivas al encontrarse hijos y nietos fuera del país. A unos les ayudan las remesas, que también alcanzan cada vez menos, pero otros no cuentan con esos ingresos.

«Necesitamos una pensión digna para cubrir gastos de salud, alimentación, servicios. No tenemos acceso a la salud porque los hospitales públicos y ambulatorios no sirven. Antes contábamos con el Ipasme, en los hospitales del Seguro Social nos hacían los exámenes y nos daban los medicamentos. Un antígeno prostático que se debe hacer cada seis meses cuesta 20$ en el sector privado, al cambio eso es 10 o 15 meses de pensión», fustigó.

El dirigente advirtió que no abandonarán las calles en exigencia de sus derechos y aseguró que iniciarán 2023 con protestas.

Recordó además que el prometido bono de 10.000 bolívares decretado por Nicolás Maduro para jubilados que tramitaron su retiro de la administración pública entre 2018 y 2022 (120.000 beneficiarios) no ha sido cancelado desde su anuncio en mayo de este año.

A la fecha ya resulta un monto muy devaluado, además de haberse excluido a un universo de jubilados en el país que asciende a 5 millones de personas.