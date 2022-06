Venezuela se enfrentará a Francia en la final Torneo Maurice Revello

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Venezuela consiguió el pase a la gran final del Torneo Maurice Revello, luego de que la Vinotinto Sub-23 venciera en la tanda de penales a su similar de Colombia, luego de pactar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.

Venezuela y Colombia protagonizaron un buen duelo en Francia, que sirvió para que se definiera la situación 5-4 en una emocionante tanda de penales.

Durante el primer tiempo, la Vinotinto logró llegar con mejor perfil de ataque al arco de Juan Diego Castillo, que, pese a no intervenir, se le vio más que el portero Vera, que no tuvo mayor preocupación con el ataque colombiano.



Para la segunda parte, Cárdenas envió a la cancha a Tomás Ángel, que intentó combinar con sus compañeros, para romper las líneas defensivas. Pese a los intentos, la claridad en la zona de ataque no estuvo presente, sin generar opciones claras de gol.



El portero colombiano, Juan Diego Castillo, empezó a tomar más protagonismo. Fue fundamenta en dos ocasiones, mano a mano con los venezolanos, atajando la esférica de buena manera, evitando la caída de su arco.



Colombia tuvo la primera opción clara. Minuto 75, tiro libre de costado y Alexis Castillo empalmó la esférica con la cabeza, enviándola muy cerca del arco de Venezuela. Los problemas para la tricolor llegaron sobre el minuto 82, Jhon Vélez fue expulsado en una jugada polémica, que terminó perjudicando a Colombia sobre el final del compromiso.



Cárdenas se la jugó y cambió a Juan Diego Castillo por Luis Marquines, sobre el final del partido y pensando en la tanda de penaltis.

Finalmente, todo se definió desde el punto penal. La ronda empezó con el cobro del capitán de Venezuela, Dani Pérez, cobro atajado por el portero Marquines. Almanza, Puerta, Ángel y Ocampo, fueron efectivos para Colombia, al igual que Chacón, De Santis, Romero y Ruiz por Venezuela. Salazar erró el quinto cobro para Colombia, enviando todo a la definición uno a uno.



Segovia estrelló la pelota en el travesaño, pero Luis Angulo no aprovechó y falló el cobro para Colombia. Cantillo lo falló para la tricolor y Venezuela se clasificó a la final del torneo Maurice Revello. Ahora los vinotintos se enfrentarán a la selección de Francia, que eliminó a México tras golearlo 4-1.

Mayores se imponen a Arabia Saudí

La Selección venezolana de fútbol se impuso este jueves por la mínima (1-0) a su similar de Arabia Saudita en un encuentro amistoso disputado en el Estadio Enrique Roca de Murcia, España.

Los dirigidos por el entrenador argentino, José Néstor Pekerman, se adelantaron en el marcador en el minuto 36 por medio del defensor Nahuel Ferraresi, quién aprovechó un rebote y envió el balón al fondo de la red.

Es la segunda victoria consecutiva del elenco criollo, luego de derrotar el jueves pasado a Malta (1-0) con gol del delantero del Everton Salomón Rondón.

La Vinotinto tuvo un total de 13 remates, siete de ellos al arco con una posesión de balón de 76% por 80% de los sauditas.