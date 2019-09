Josef Martínez no volverá a la Vinotinto mientras la dirija Dudamel

El atacante venezolano Josef Martínez anunció que no volverá a la selección nacional de fútbol de mayores, la Vinotinto, mientras sea dirigida por el técnico Rafael Dudamel.

A través de un comunicado que colgó en su cuenta de Twitter el periodista Fernando Petrocelli, el jugador que revienta la redes en la MLS de Estados Unidos, dio a conocer las razones que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar la Vinotinto.

ATENCIÓN: Desde el entorno de Josef Martínez me envían esta carta. El jugador renuncia a la selección venezolana, mientras Rafael Dudamel sea el técnico de la selección absoluta. pic.twitter.com/rvWcEKmcEN — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) September 26, 2019

Aseguró, que pese a ser la selección nacional una de sus mayores satisfacciones, en los últimos meses ha sufrido más que disfrutado debido a la relación con Dudamel.

El motivo es el siguiente: «una relación profesional cada vez más deteriorada con el actual seleccionador nacional absoluto. Ya son tres años que no se corresponde con el compromiso total que siempre he demostrado hacia la selección», dice el documento.

Martínez añade que ha aceptado ser titular, suplente o estar en la banca. «El motivo de mi profundo malestar, dolor, tristeza y decepción no es el deportivo. Es emocional: desgaste anímico cada vez que voy a la selección actualmente, producto del comportamiento hacia mi persona de quien lidera desde el cuerpo técnico. Siendo la Copa América 2019 el evento que más me afectó emocional y deportivamente».

Sobre el torneo de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), el delantero confesó, «la pasé realmente mal«.

Martínez pidió a Dudamel, al que no llama por nombre ni apellido, que no lo convoque más a la selección nacional. Pero aclara que no está renunciando a la Vinotinto; deja la puerta abierta a futuras convocatorias con esta condición: «Hasta que llegue un cambio que permita recuperar la esencia de lo que es verdaderamente representar a un país y no un proyecto personalista».

En la misiva también se dirige la Federación Venezolana de Fútbol y a la fanaticada vinotinto, a los que agradece por el apoyo y respaldo.

Récord en EEUU

Martínez alcanzó el pasado 18 de septiembre los 15 partidos consecutivos marcando gol. Un récord que ostenta el futbolista noruego Tor Henning Hamre, que logró la racha en 2003. Y que no pudo igualar Josef, al lesionarse y no poder disputar un décimo sexto encuentro corrido.

El futbolista, quien nació en la ciudad de Valencia, juega con el Atlanta United en Major League Soccer (MLS, Estados Unidos).

Con la selección nacional, Martínez debutó en el Campeonato Suramericano del año 2011 a los 17 años. Repitió en este torneo en el año 2013. Su debut con la Vinotinto de mayores ocurrió en Washington (Estados Unidos), en el partido amistoso que disputó Venezuela con El Salvador y que perdió 2-1.

En 2012 participó en las eliminatorias al Mundial de Fútbol Brasil 2014. Su primer partido lo hizo ante Paraguay y fue alineado después ante Ecuador. Con la Vinotinto suma 7 goles en torneos oficiales; cinco en las eliminatorias al Mundial de Rusia de 2018 y dos en Copa América, uno en 2016 y el último ante Bolivia, partido en el que Venezuela ganó 3-1 a la selección del altiplano.