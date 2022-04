El grandeliga Yadier Molina dirigirá al Magallanes en la temporada 2022-2023

Yadier Molina iniciará una nueva etapa en su carrera durante la venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Maximiliano Branger, presidente de los Navegantes del Magallanes, anunció que el equipo contratará al grandeliga como su nuevo mánager para la 2022-2023.

La información, que se convirtió en tendencia en redes sociales, puso fin a varios rumores en torno al próximo estratega de la nave, luego que Wilfredo Romero no llegara a un acuerdo para continuar con el equipo, tras guiarlo a su decimotercer título en enero.

Molina, de 39 años de edad, ratificó que pondrá fin a su dilatada trayectoria de 19 años en las Grandes Ligas, una vez concluya la campaña 2022 de MLB para comenzar su recorrido en el campo como técnico.

“Estoy terminando mi carrera como jugador. Tengo muchos amigos en Venezuela, sé el nivel de sus peloteros y de competencia en la liga, allá aman el béisbol. Eso me motivó, además de ser mánager del Magallanes, un equipo histórico”, comentó el boricua, que se unió a la rueda de prensa –vía plataforma Zoom- desde Júpiter, Florida, sede del campamento primaveral de los Cardenales de San Lui, junto con Luis Blasini, gerente deportivo de los bucaneros.

A principios de marzo, Branger había señalado que se tomaría un tiempo prudente para analizar la contratación del próximo timonel del navío. Durante el proceso, apareció la alternativa de Molina y no dudó en tomarla.

“Es un plus para la liga, la opción perfecta para el Magallanes y su objetivo de repetir el campeonato”, destacó el directivo.

El exgrandeliga Pablo Sandoval fue clave en la negociación. Hace poco más de tres semanas sostuvo, con José Martínez y Molina un Instagram Live. El receptor que guarda 10 Guantes de Oro y dos anillos de Serie Mundial (2006-2011) en su vitrina particular, expresó su deseo de manejar desde el banquillo a un equipo y tanto el Panda como “Cafecito” trataron de convencerlo para que tomara las riendas de sus conjuntos.

“Pablo nos dijo que estaba interesado en dirigir en invierno y en menos de 24 horas ya habíamos concretado el acuerdo y conversado sobre detalles del cuerpo técnico. Fue todo rápido”, abundó Blasini.

A diferencia de lo que pueda creerse, Molina cuenta con experiencia como capataz. Dirigió a Puerto Rico en el Clasificatorio (2017) y en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 (2018).

Días atrás, el diario Primera Hora informó que es un fuerte candidato para el puesto de capataz de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Beisbol, que se disputará en marzo de 2023. También compiten por el cargo el actual mánager Juan “Igor” González, la ex estrella Carlos Beltrán y Josué Espada, actual coach de banca de los Astros de Houston.

“Espero que me consideren en Puerto Rico para dirigir o formar parte del cuerpo técnico”, apuntó Molina, que representó a su país en las cuatro ediciones anteriores del Clásico, como pelotero activo. “Con los Tigres nunca hubo un acercamiento formal, de ninguna de las dos partes. Hasta ahora, las cosas han funcionado bien con Magallanes”.

“Cuando caiga el último out de la Serie Mundial, me retiro y me concentro en mi carrera de coach”, agregó.

Con información de LVBP