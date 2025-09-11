Esto dijo el Bocha Batista tras su salida de la Vinotinto

El técnico argentino Fernando «Bocha» Batista, al que la Federación Venezolana de Fútbol cesó tras la eliminación de la Vinotinto, aseguró que su salida de la conducción de la selección nacional de fútbol fue en «común acuerdo» con el ente federativo.

En su cuenta de Instagram, tras el comunicado de la FVF en el que se anunció su despido, aseguró que «nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro».

La selección tenía en sus manos las posibilidades de avanzar al repechaje que se disputará en marzo del próximo año, pero debía ganarle a Colombia o esperar que Brasil lo hiciera ante Bolivia. Sin embargo, ninguno de los dos resultados se dieron. En El Alto (Bolivia), los del altiplano se impusieron 1-0 a la canarhina con un polémico penal, mientras que en Maturín los venezolanos cayeron de forma estrepitosa goleados 6-3 por Colombia.

Los comentarios en redes sociales tras ver finalizadas las esperanzas de ir a un mundial pusieron en la mira al argentino, quien asumió la conducción del once nacional tras la salida de José Pékerman en 2023.

Batista agradece a los jugadores y la fanaticada

La FVF dijo que la salida de Batista fue por no lograr el objetivo de hacer que Venezuela acudiera a su primer mundial.

El técnico agradeció a la federación y en especial a los jugadores. De ellos dijo: «Valoro especialmente la disciplina y el compromiso de los jugadores para defender la camiseta de la Vinotinto en todo momento».

También tuvo palabras para la población venezolana a la que igualmente expresó palabras por darle el respaldo a la selección en cada uno de los partidos disputados en el estadio Monumental de Maturín y fuera de casa.

Por la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) clasificaron al mundial Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Brasil y Uruguay. A Bolivia le tocará medirse a una selección aún por definir para tratar de obtener el boleto a la cita que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.