FVF anuncia salida de Fernando Batista tras fracaso de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la salida de Fernando «Bocha» Batista de la selección nacional de balompié después de que la Vinotinto cayó ante Colombia 6-3 y quedó eliminada este martes 9 de septiembre.

En un comunicado, la autoridad del fútbol nacional informó que cesaron al argentino y a todo el cuerpo técnico que tenía como objetivo llevar a Venezuela a su primer mundial de fútbol.

Con chance en el último partido de las eliminatorias y jugando en casa, donde se mantuvieron invictos desde que llegaron al estadio Monumental de Maturín, la Vinotinto cayó de forma estrepitosa con una goleada 6-3 frente a una Colombia que ya estaba clasificada.

Además, Bolivia logró el boleto con un triunfo ante Brasil, otra clasificada, con un polémico penalti que le dio el pase al ganar 1-0 a la pentacampeona del mundo.

«La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los objetivos establecidos en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación», dijo la FVF.

FVF buscará un nuevo cuerpo técnico para la Vinotinto

Recordaron que bajo la dirección técnica de Batista el once nacional dio muestras de competitividad y mejoró su rendimiento, aunque insistieron en que «los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y la institución».

Por ahora no nombraron a un sucesor del argentino, pero manifestaron que buscarán «un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista».

De la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), Venezuela es el único país que no ha clasificado a un mundial. En las actuales eliminatorias también quedaron fuera Perú y Chile, mientras que lograron su boleto Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Bolivia al quedar en el séptimo lugar con 20 puntos irá al repechaje que se celebrará en marzo de 2026.

Maduro pidió reestructurar al cuerpo técnico

En una alocución que realizó este miércoles, el gobernante Nicolás Maduro pidió una reestructuración del cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol.

«Me hago portavoz de millones de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo, tenemos con qué competir, llegar y ganar, así que hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza, siempre levantar la cabeza, nunca bajar la cabeza ante ninguna adversidad o derrota, levantarla, que el día de la Vinotinto llegará y llegará de la mano de todos los futbolistas que hoy están creciendo», expresó en declaraciones que recogió la agencia española de ntoticias Efe.

Batista llegó al banquillo tras la abrupta salida de José Pékerman, a quien anunciaron en el año 2023 como la figura que llevaría a la Vinotinto al Mundial de Fútbol 2026, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá.

El argentino era el asistente de su compatriota y tenía el compromiso de clasificar a Venezuela a su primer mundial.