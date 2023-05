¿No hay autoritarismo en Venezuela, sino una narrativa construida?

Durante la visita de Nicolás Maduro al Palacio de Planalto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que el autoritarismo y la antidemocracia son conceptos que constituyen narrativas que se han construido sobre Venezuela. Esto es falso.

Desde que Lula comenzó su gestión presidencial, esta es la primera visita del presidente de Venezuela a Brasil; incluso, habían pasado ocho años desde la última vez que Maduro fue al vecino país. En este encuentro, tuvo como fin relanzar las relaciones políticas y comerciales entre Miraflores y Planalto.

«Ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido al respecto de Venezuela, del autoritarismo, de la antidemocracia. Esa narrativa ustedes la tienen que deconstruir, mostrando su propia narrativa para que la gente cambie de opinión». Esta es una de las afirmaciones que Lula hizo en su alocución junto a Maduro.

Las réplicas a la defensa de Lula a Maduro

Sin embargo, jefes de estado, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales han reaccionado y dicho que no es una narrativa sobre el autoritarismo lo que existe en Venezuela.

Por ejemplo, Gabriel Boric, presidente de Chile, expresó sus diferencias con respecto a las declaraciones del mandatario brasileño: «La situación de Venezuela no es una construcción narrativa, es seria y lo vemos en el dolor de los migrantes», dijo Boric ayer en una alocución.

Provea, ONG venezolana de derechos humanos, señaló en Twitter lo siguiente: «(…) solo en este 2023 unas 8.900 víctimas apoyaron abrumadoramente la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI). No es una ‘narrativa construida’, es parte de un plan sistemático contra la población civil y disidente, alertado por la ONU. Pedimos respeto a todas las víctimas, quienes merecen justicia y reparación que el Estado venezolano no da».

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking recopiló los informes de la CPI, de la Misión Determinación de Hechos y del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, además de conceptos teóricos y testimonios que dejan al gobierno de Nicolás Maduro como un modelo político autoritario.

¿Qué es autoritarismo?

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el autoritarismo es un régimen o sistema político caracterizado por el exceso o abuso de autoridad. Sin embargo, hay otros dos conceptos, también citados por Es Paja en su investigación, que pueden vincularse con el gobierno de Venezuela.

«Los regímenes autoritarios son sistemas de gobierno que no tienen un mecanismo establecido para la transferencia del poder ejecutivo y no otorgan a sus ciudadanos libertades civiles o derechos políticos. El poder se concentra en manos de un solo líder o de una pequeña élite, cuyas decisiones se toman sin tener en cuenta la voluntad del pueblo», dice la Enciclopedia Británica en su definición de autoritarismo, que incluye como ejemplo de este modelo al gobierno de Nicolás Maduro.

«(…) Casi todos los regímenes autoritarios de hoy celebran elecciones, pero el campo de juego no está nivelado (…) Un ejemplo de ello es Venezuela, donde Nicolás Maduro permitió que la oposición obtuviera casi un tercio de los votos en las elecciones presidenciales de 2018. En la mayoría de los regímenes autoritarios se permite que exista una oposición simbólica, pero muchos miembros de la oposición son encarcelados, hostigados, cooptados o divididos», explica el texto.

¿Qué dicen los organismos internacionales?

En abril de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) informó sobre la recepción de más de 8 mil testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, en la investigación que adelanta por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela y sobre los que la Sala de Cuestiones Preliminares deberá decidir si se reanuda o no el proceso que lleva adelante la Fiscalía de la CPI.

Desde noviembre de 2022, el organismo internacional ordenó la recopilación de los testimonios de las víctimas, cuyo plazo venció el día 30 del pasado mes.

De acuerdo con su portal web, la CPI recibió las inquietudes de aproximadamente 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones presentadas en 1.875 solicitudes. Delitos de asesinato, encarcelamiento, tortura, formas de violencia sexual, desaparición y desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y violaciones de derechos humanos son los crímenes que han presentado los demandantes.

La responsabilidad de la cadena de mando

En septiembre de 2022, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU presentó un tercer informe informe en el que denuncia la responsabilidad de jefes de servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela para reprimir a la oposición. La investigación documentó los casos de 173 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos inhumanos en estos organismos del gobierno.

En julio de 2019, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también emitió un primer informe sobre Venezuela, que expone las violaciones derechos sociales, económicos, civiles y políticos documentados en el país desde 2018. En un artículo, Efecto Cocuyo muestra los hallazgos de Michelle Bachelet luego de 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y en 159 reuniones que incluyeron actores del Estado.

Los resultados de estas tres investigaciones demuestran que se han violentado derechos humanos. Por lo tanto, lejos de ser una narrativa construida en torno al gobierno de Nicolás Maduro, el autoritarismo en Venezuela no es un discurso de la oposición, sino el modelo político que ejerce el Estado.

Reacciones al discurso de Lula y a la visita de Maduro

Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, rechazó en Twitter las declaraciones de Lula en su rueda de prensa con Maduro.

«Como con Ucrania, Lula debería entender que si quiere que Brasil tenga un rol de liderazgo frente a Venezuela debe empezar por un diagnóstico acertado —y no falseado— de la realidad. El autoritarismo en Venezuela no es una “narrativa construida”. Es una realidad incuestionable», dijo en su publicación.

Como con Ucrania, Lula debería entender que si quiere que Brazil tenga un rol de liderazgo frente a Venezuela debe empezar por un diagnóstico acertado —y no falseado— de la realidad.



El autoritarismo en Venezuela no es una “narrativa construida”. Es una realidad incuestionable. https://t.co/IbYAOa3xSa — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) May 29, 2023

Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) también reaccionó en Twitter a la afirmación del mandatario brasileño: «Graves violaciones de #DDHH no son una “narrativa”. El dolor de las víctimas no es una “narrativa”. La apertura de investigación a #Venezuela por parte de la CPI no es una “narrativa” (…)».

Graves violaciones de #DDHH no son una “narrativa”.

El dolor de las víctimas no es una “narrativa”.

La apertura de investigación a #Venezuela por parte de la CPI no es una “narrativa”. #Venezuela quiere volver a la democracia. Eso se logra construyéndola con verdad y justicia. https://t.co/9QmQKoDoEA pic.twitter.com/IaZgxrIfaZ — Carolina Jimenez Sandoval (@cjimenezDC) May 29, 2023

La Cámara de Diputados de Brasil cuestionó el encuentro de Maduro con Lula y aprobó una moción de repudio a su visita al país. En un video publicado por Monitoreamos, aparecen los congresistas alzando imágenes del mandatario venezolano y gritando «¡Asesino!»

En conclusión, es falso que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida. Los informes de violaciones de derechos humanos y la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad contra opositores, periodistas y civiles, los mandatos inconstitucionales, el desequilibrio entre el oficialismo y la oposición en las elecciones, entre otras situaciones, son algunas pistas que se vinculan con las características de los modelos autoritarios.