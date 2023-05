No es una narrativa: Uruguay y Chile critican posición de Lula sobre derechos humanos en Venezuela

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, alertó a los mandatarios suramericanos que asisten a la cumbre de Brasilia —convocada por Lula Da Silva— sobre intentar «tapar el sol con un dedo» en referencia a la situación de los derechos humanos en Venezuela

Aunque las sesiones de la cumbre de Brasilia son privadas y no se transmiten oficialmente, el presidente uruguayo, Lacalle Pou, hizo una declaración en un video que se difundió en internet y que la Presidencia uruguaya confirmó como auténtico a la agencia EFE.

«Esta reunión estuvo antecedida, no sé si de forma planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Yo me quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa», dijo Lacalle frente a los otros mandatarios, en referencia a las declaraciones emitidas el lunes por el presidente de Brasil.

Te contamos: Parcialidad de Lula hacia Maduro lo descarta como mediador en conflicto político, señalan analistas

Lacalle Pou argumentó que si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que se respeten los derechos humanos en Venezuela, lo peor que se puede hacer es ignorar la situación.

Una posición similar asumió el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, quien afirmó durante el mismo evento que la situación de los derechos humanos en Venezuela es una «realidad seria» y no una «construcción narrativa», como señaló en la víspera su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lacalle Pou explicó que Uruguay mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un embajador en Caracas, pero aseguró que la «afinidad» de los uruguayos «es con el pueblo venezolano».

Los derechos humanos no se pueden echar debajo de la alfombra, dice Boric

Boric dijo este martes que la situación de los derechos humanos en Venezuela es una «realidad seria» y no una «construcción narrativa», como señaló en la víspera su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva | FOTO: EFE/ Presidencia Chile

«Manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula ayer (… ) No es un construcción narrativa, es una realidad seria», indicó el exlíder estudiantil en un punto de prensa en el marco de la cumbre regional que se celebra en Brasilia este martes.

«He tenido la oportunidad de ver (esa realidad) en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy en día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara», añadió.

Te puede interesar: Lula dice que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa

Para el presidente chileno el que Venezuela se reintegre a los mecanismos de derechos humanos de la región y que algunas naciones retomen sus relaciones bilaterales no puede significar que se puedan “meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda sobre temas que para nosotros son de principios importantes», como la defensa de los derechos humanos.

Alberto Fernández, de Argentina, pide como Petro

AME2834. BRASILIA (BRASIL), 30/05/2023.- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llega para participar en la cumbre suramericana | FOTO: EFE/ André Coelho

El presidente argentino, Alberto Fernández, también de ideología izquierdista, se reunió con el gobernante venezolano Nicolás Maduro y le pidió que abogara para que Venezuela se incorpore a los organismos internacionales.

Según un comunicado difundido por el Gobierno argentino en la capital brasileña, Fernández «instó» a Maduro a que su país vuelva a estar representado en foros y mecanismos internacionales» entre los cuales citó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una petición similar le realizó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, meses atrás. Venezuela abandonó ese mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2013, disconforme con las críticas que ya en la época hacía a la situación de los derechos humanos en ese país.

También llevamos: La foto que marca el regreso de Maduro a Brasil tras 8 años de ausencia (y la polémica que generó)

El comunicado emitido por la cartera de exteriores de Argentina destacaba el apoyo de la nación rioplatense a que los propios venezolanos busquen una salida política a la situación del país y exigió que se «garantice la plena vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos» y contribuya a «la recuperación de la economía venezolana y al bienestar de su gente».

Fernández, según la nota, también insistió en la necesidad de que sean levantadas las sanciones económicas aplicadas a Venezuela por otros países y reiteró que «la salida política» para ese país «no debe tener presiones ni condicionamientos externos».

En la cumbre suramericana convocada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se han reunido los doce países de la región y sus respectivos mandatarios.

A la cita convocada por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, también asisten los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Guillermo Lasso; Guyana, Irfaan Ali; Paraguay: Mario Abdo Benítez; Surinam, Chan Santokhi, y Venezuela, Nicolás Maduro.

Con información de EFE