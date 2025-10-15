Si tienes poco tiempo te lo contamos en 30 segundos:

Los desinformadores cada vez son más creativos a la hora de tratar de engañar a las personas con información falsa. Ahora hasta con programas de entretenimiento difunden sus mentiras en las redes sociales, es que sin duda alguna la Inteligencia Artificial, a pesar de tener más virtudes que defectos, le ha caído como anillo al dedo a quienes se dedican a creer bulos y ganar seguidores con estos.

A pesar de la propagación de desinformación, en la que muchos caen, la Tía del WhatsApp, nuestro chatbot diseñado para contrarrestar sus efectos y disponible también en Telegram, recibió una solicitud de verificación. Un video de YouTube mostraba la supuesta participación de un nieto de Nicolás Maduro en un programa de talentos, similar a Go Talent, donde el joven cantaba y enviaba un mensaje al mandatario venezolano. Sin embargo, esta información es falsa, y el video fue generado mediante inteligencia artificial.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

La falsa audición viral

La desinformación llegó en un video publicado el 6 de octubre de 2025, en un canal de YouTube llamado “Las audiciones ocultas”, que cuenta con poco más de seis mil suscriptores y fue creado el 13 de mayo de 2025.

El video que tiene una duración de 8:33 minutos, cuenta con 400 mil reproducciones y 882 comentarios, hasta el 15 de octubre de 2025, aparece la imagen de un joven, creado por Inteligencia Artificial llamado Alejandro Maduro, quien se presenta como el nieto del gobernante venezolano.

“Mi nombre es Alejandro Maduro, tengo 19 años, y sí, soy nieto de Nicolás Maduro, el hombre que gobierna Venezuela desde hace más de una década. Cuando escuchan mi apellido muchos voltean a verme con rabia, con desprecio, con desconfianza, y no los culpo. Yo mismo a veces quisiera no llevarlo conmigo, pero hoy quiero que me escuchen antes de juzgarme, porque yo no estoy aquí para defender lo que ha pasado, sino para decir la verdad y alzar la voz por mi país”, dice el avatar desinformador.

“Crecí en un mundo donde nunca faltaba nada. Mientras los jóvenes de mi edad hacían largas colas para comprar un poco de pan, yo tenía mesas llenas de comida. Mientras familias enteras buscaban medicamentos desesperadamente, en mi casa había farmacias privadas, maletas llenas de medicinas que se compraban en el extranjero, y mientras la mayoría de Venezuela sufría apagones interminables, yo jugaba videojuegos con plantas eléctricas de respaldo que nunca fallaban”, continúa.

En el video el joven creado por IA entona una canción y le pide a Maduro que se entregue. “Hoy estoy aquí en este escenario de Talent porque quiero decirle a Venezuela algo que nunca me atreví a gritar en casa. Basta ya. Basta de mentiras. Basta de vivir en un circo. Basta de un país gobernado al fracaso. Yo no quiero ser recordado como el nieto de Maduro, quiero ser recordado como el joven que decidió romper el silencio.A mi abuelo le digo, aunque nunca me escuche, si de verdad amas a este país, entrégate”, señala el video desinformador.

Detalles del canal desinformador

El canal Las Audiciones Ocultas, creado hace pocos meses, se describe como un medio donde se descubren los “talentos” que han estado fuera del radar. “En este canal desenterramos esas joyas escondidas: actuaciones sorprendentes, voces impactantes y momentos que merecen ser vistos por el mundo”, se lee.

El canal advierte, pero casi que al final de la descripción, que el contenido es ficticio y que los videos son subidos para fines de entretenimiento.

Esta cuenta de YouTube, que es administrada desde México, ha publicado 39 videos, todos de supuestos talentos, y ha alcanzado al menos 598,427 mil vistas, es decir que la mayoría de las vistas alcanzadas hasta este 15 de octubre de 2025, se produjeron gracias al video desinformador del supuesto nieto de Maduro.

De hecho para tratar de repetir la fórmula de gran alcance, tres días después, el 9 de octubre de 2025, publicaron otro video, pero esta vez con un supuesto nieto del presidente Hugo Chávez, igualmente generado por IA. Este video solo ha alcanzado 12 mil visualizaciones, como puede ver aquí.

La cuenta también comparte presuntas audiciones de hijos de superestrellas, como un supuesto hijo de Michael Jackson (como se muestra aquí) y una supuesta hija de Selena Quintanilla (como se puede ver acá).

Audiciones con mensajes políticos

Las audiciones falsas que publica esta cuenta que imita a shows como Got Talent, una franquicia de concursos de talentos televisivos de origen británico, creada por Simon Cowell y cuyo formato ha sido replicado en decenas de países alrededor del mundo, también tiene tinte político, centrado en la política venezolana, cubana y mexicana.

Por ejemplo, en este video un niño cubano creado con inteligencia artificial le pide a Trump que visite Cuba y le lee una carta que le escribió. También se publicó un video de un niño mariachi que demanda cambios drásticos para México. Finalmente, este ejemplo relacionado con Venezuela muestra a un supuesto miliciano audicionando y «cantándole sus verdades a Maduro».

Usan IA, pero también imágenes reales

Los videos de IA publicados en esta cuenta también tienen algunos fragmentos que si son del programa Go Talent, como por ejemplo algunas reacciones del público y del jurado.

En el video del supuesto nieto de Maduro vemos a Risto Mejide, un conocido publicista, presentador de televisión y escritor español que es famoso por su papel como jurado en programas de televisión como Go Talent España.

En este artículo que publicamos en Cocuyo Chequea advertimos que el humor y la parodia en múltiples oportunidades pueden usarse para desinformar. Aunque el objetivo inicial no sea engañar, una broma puede malinterpretarse y viralizarse como si fuera una noticia real.

En nuestro artículo señalamos que, la clave para que estas desinformaciones se hagan virales está en que el humor apela a nuestras emociones, haciéndonos más propensos a compartir sin verificar la información.

Maduro tiene dos nietas

A pesar de que ya la propia cuenta advierte que se tratan de videos de ficción, cabe destacar que Nicolás Maduro solo tuvo un hijo, quien actualmente ocupa un cargo como diputado, Nicolás Maduro Guerra.

Maduro Guerra solo tiene dos hijas, por lo que es falso que este tenga un hijo de 19 años que se llame Alejandro Maduro, como señala el video desinformador.

Veredicto

Tras aplicar nuestra metodología de verificación podemos señalar que el video de YouTube que muestra la supuesta participación de un nieto de Nicolás Maduro en un programa de talentos es falso y fue generado mediante inteligencia artificial. La cuenta de YouTube «Las audiciones ocultas» difunde desinformación con contenido ficticio, y Nicolás Maduro solo tiene dos nietas, no un nieto de 19 años llamado Alejandro Maduro.



