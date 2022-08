Mentiras viejas que aún circulan sobre el cambio climático y el cofundador de Weather Channel

A cuatro años de su fallecimiento, los videos desinformadores del cofundador de Weather Channel, John Coleman, aún son reciclados para respaldar teorías conspirativas sobre el cambio climático.

Uno de los más virales en Twitter es una entrevista en el canal CNN, donde el meteorólogo negó la existencia del cambio climático y dijo que no hay consenso científico al respecto.

“CNN ha tomado una posición muy fuerte sobre el calentamiento global, es decir, es un consenso, bueno, no hay consenso en la ciencia. La ciencia no es un voto, la ciencia se trata de hechos y, si se llega a los hechos fríos y duros, no hay duda al respecto. El cambio climático no está ocurriendo, no hay un calentamiento global significativo provocado por el hombre ahora”, dijo John Coleman al presentador de CNN, Brian Stelter, a finales del 2014.

Pero, ¿quién fue John Coleman y cuándo empezó a negar la existencia del cambio climático? La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo le explica.

De la innovación en medios al escepticismo

Coleman es considerado un pionero de la difusión de información climática en televisión. Tuvo una trayectoria de 60 años en medios. Destacó por el uso de herramientas innovadoras como la pantalla verde, explicó Jason Samenow para Washington Post.

Fundó Weather Channel en el año 1981, junto a Joseph D’Aleo y el emprendedor de medios, Frank Batten. El canal se creó para responder a la demanda de información climática en tiempo real.

Durante al menos 15 años, fue un escéptico de la contribución humana en el cambio climático, hasta su fallecimiento, el 21 de enero de 2018. Un mes antes de su muerte dijo que “en este momento no hay un calentamiento global significativo provocado por el hombre, no lo ha habido en el pasado y no hay razón para temer que lo haya en el futuro”.

Por esta razón, Weather Channel se distanció de Coleman. A pesar de su posición, fue apreciado por sus compañeros de trabajo y admiradores.

No representa a Weather Channel

Coleman y, el entonces, director de The Weather Company, David Kenny, fueron entrevistados en el programa Reliable Sources (Fuentes Confiables, en español) de CNN. Días antes, según explicó CNN Business, Coleman había publicado una carta abierta que se difundió en horario de máxima audiencia por el canal Fox News.

Por esa razón, Kenny decidió difundir una carta en la que aclara que Coleman no ha formado parte de Weather Channel en 31 años. Por tanto, no representaba la opinión del canal.

Las posiciones de ambos bandos no son nuevas. CNN Business detalla que Coleman se ha mantenido escéptico sobre el cambio climático durante varios años. Por su parte, Weather Channel tiene una posición sobre el tema desde el año 2007: “el clima de la Tierra se está calentando”.

La evidencia

La investigación de este fenómeno no es nada reciente. Abundan los datos, las evidencias y la preocupación sobre el tema. A continuación, algunas de las investigaciones más importantes:

🟢 En el momento en que se publicó la carta de Coleman y la entrevista en CNN, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas había publicado un informe que evidencia el impacto humano en el fenómeno. Fue el resultado del trabajo conjunto de 830 autores, quienes analizaron 30 mil papers científicos.

De acuerdo con el IPCC, para que el incremento de las temperaturas se mantenga por debajo de los 2°C, las emisiones de carbono deben disminuir 70% a nivel mundial para el 2050.

🟡 En el informe más reciente del grupo, publicado en febrero de este año, se menciona que el cambio climático inducido por los humanos está causando fenómenos meteorológicos extremos mortales, como sequías, incendios e inundaciones.

🔴 Un reporte de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica señala que la temperatura anual global subió a un ritmo medio de 0,14 °F por década desde 1880, pero ha subido al doble de ese ritmo desde 1981.

En síntesis, cientos de investigaciones respaldan la existencia del cambio climático, lo que resta veracidad a las teorías conspirativas sobre este fenómeno. En el caso específico de las afirmaciones de John Coleman en el video, es falso que el cambio climático «no está ocurriendo».