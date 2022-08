4 formas en las que el cambio climático afecta a más de 200 enfermedades

«El cambio climático ha complicado el 58% de todas las enfermedades que hay en la humanidad», cuenta Mora. «Muchas enfermedades que ya están ahí, pero puede hacer que empeoren».

Para esto, explica con un ejemplo: «Yo me puedo sentir fuerte, pero de repente viene Mike Tyson. Puedo aguantar, pero me va a pegar una trilla (paliza). Pero si en ese mismo escenario se meten 3 más como él, no voy a sobrevivir».