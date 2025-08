Si no tienes tiempo de leer todo, quédate con esto:

La mayoría de las 15 supuestas reformas del Papa León XIV fueron medidas aplicadas por el Papa Francisco

Varias de las “reformas” son medias verdades o totalmente falsas, como abrir el cónclave al público o eliminar todos los títulos nobiliarios

Canales de YouTube desinformativos usaron narraciones creadas con IA e imágenes descontextualizadas para viralizar este contenido

Luego del cónclave papal convocado tras la muerte del Papa Francisco, el 8 de mayo de 2025 el cardenal estadounidense-peruano Robert Francis Prevost fue elegido como el nuevo papa de la Iglesia católica, eligiendo el nombre de León XIV.

Durante el papado de Francisco, Prevost fue creado cardenal por el sumo pontífice, acompañándolo “en ese esfuerzo reformista desde el Dicasterio de los Obispos, la oficina del Vaticano que procesa el nombramiento de obispos de todo el mundo y en la que su predecesor se apoyó para promover un nuevo liderazgo en la Iglesia católica”, reporta Univisión.

El Papa Francisco promovió un enfoque inclusivo en la Iglesia Católica, a través de reformas que benefician a grupos que han sido históricamente marginados por el catolicismo. Su postura fue polémica en decisiones que buscaron romper con el conservadurismo, como apoyar las uniones civiles entre las personas de la comunidad LGBTIQ+.

Ahora, varias de estas reformas aplicadas por el Papa Francisco se han difundido en redes sociales como si fueran decisiones del Papa León XIV, tergiversando algunas y hasta inventando otras.

El 27 de julio un usuario consultó a nuestro chatbot, la Tía del WhatsApp, que también se encuentra en Telegram, sobre “las 15 reformas del nuevo Papa León”, cuyo contenido proviene de canales desinformativos de YouTube dedicados a desprestigiar a El Vaticano. Por lo que en Cocuyo Chequea decidimos explicar qué hay de cierto y que no en estas reformas impulsadas por el Papa Francisco.

Este chequeo es el resultado del apego riguroso a nuestra metodología de verificación, tras el análisis y contraste con las evidencias disponibles y no representa opiniones o juicios de valor, tal como lo establecemos en nuestra Política de Neutralidad y Apartidismo, en la que advertimos las limitaciones al ejercicio del periodismo en Venezuela. Así que te contamos los detalles.

Canales de YouTube contra El Vaticano

Al hacer una búsqueda con la frase clave con la que inicia el texto enviado a WhatsApp (15 reformas del nuevo papa), hallamos un canal de YouTube llamado Secretos del Papa (@secretosdelpapafransisco) [con Francisco con s en lugar de c], que difundió un video de 54 minutos con 36 segundos titulado 15 Reformas Que Te SORPRENDERÁN! El Papa León XIV Acaba De Cambiar La Iglesia Católica Para Siempre!.

De este contenido derivan las supuestas 15 nuevas reformas del Papa León XIV, las cuales en su mayoría, fueron impulsadas por el Papa Francisco. Sin embargo, hay algunas reformas que son verdades a medias y otras falsas, las cuales pasan desapercibidas por la estrategia de firehosing empleada.

El firehosing, que traduce literalmente “manguera de falsedades”, es una técnica para difundir gran cantidad de desinformación “de forma rápida y repetida, con el fin de abrumar a las audiencias, con flujos continuos e intensos de información errónea, similar al agua que sale de una manguera contra incendios (de ahí su nombre en inglés)”, como se define en 125 términos sobre desinformación.

Dada la cantidad de información que usa el video, con imágenes de contexto del Papa León XIV, las cuales no tienen que relación con la información que se narra, tal como pasa en desinformaciones de política venezolana, como esta y esta, este tipo de contenidos se convierten en el escenario perfecto para a la audiencia le sea mucho más difícil distinguir entre información real y falsa.

Secretos del Papa cuenta con 30 mil suscriptores y ha difundido el contenido desinformativo sobre las 15 reformas en tres oportunidades, con distintos videos que narran lo mismo, pero usan titulares e imágenes de contexto diferentes:

El más antiguo fue difundido el 20 de mayo de 2025 con el titular ¡Las 15 IMPACTANTES Decisiones Del Papa León XIV Han Desencadenado Un Verdadero TERREMOTO!; el siguiente fue difundido el 5 de julio de 2025, llamado Las 15 Decisiones de Papa León XIV Que Enfurecieron Al Vaticano (Y a Sus Enemigos) y por último, el mencionado en el párrafo de arriba, publicado el 22 de julio de 2025; día en el que otro canal, llamado La Voz del Vaticano y también dedicado a desprestigiar al Papa León XIV, también lo difundió.

El medio La Verdad Noticias, que ganó el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa en 2023, analizó estos videos, concluyendo que “La narrativa, la voz en off y la estructura del contenido son consistentes con las herramientas de inteligencia artificial generativa, diseñadas para crear contenido viral a bajo coste”.

Si bien la forma en que se plantean tales reformas pretende generar polémica contra la Iglesia Católica, la mayoría de los comentarios del vídeo provienen de usuarios que muestran aceptación y gratitud ante lo dicho en el contenido. Sin embargo, es importante resaltar que no todo es cierto, como explicaremos.

Algunas reformas verdaderas, pero impulsadas por el Papa Francisco

La primera reforma que aparece en la lista viral es la “Comunión para todos incluyendo divorcia[dos] vueltos a casar”¸ la cual fue presentada por el Papa Francisco en el año 2016 y publicada al año siguiente en el documento magisterial llamado Amoris Laetitia, “un texto largo, denso, que evita las condenas y que abre la puerta a la comunión en la Iglesia de los divorciados vueltos a casar”, relata este artículo de El Diario de España.

En cuanto a la segunda reforma, que dice “Eliminó título Vicario de Cristo por servidor de Cristo. El Papa no es un monarca sino un servidor”, también fue decretada por el Papa Francisco. En el anuario de El Vaticano del año 2020 el título de “Vicario de Cristo” no aparece en la lista, sino que “la página dedicada al Papa Francisco está encabezada simplemente por su nombre: Jorge María Bergoglio”, reseña la página Catholic Culture.

También se menciona una reforma que detalla: “La unidad del rito de la misa no impide la variedad, se puede adaptar a las costumbres y folklore local. Una misa en un pueblo remoto de África o en Asia, no debe ser igual a una misa en Roma ni en Manhattan”, la cual es cierta. En el año 2024 el Papa Francisco aprobó adaptaciones litúrgicas indígenas en México. Anterior a ello, en 2020, en la exhortación Querida Amazonia, promovió preservar la riqueza cultural de las comunidades cristianas que integran la Amazonia.

La última reforma que compone la larga lista, afirma que “Cada iglesia deberá nombrar un comité surgido de la congregación para velar por el buen desenvolvimiento y moral de la iglesia, quienes denunciarán abusos sexuales o espirituales u otra irregularidad”.

Dados las constantes denuncias de abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica, en 2013 “Francisco creó un grupo de trabajo para investigar y prevenir los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia católica y luchar contra los curas pedófilos”, reseña DW.

Además, en el 2019 el Papa Francisco oficializó una legislación más estricta, en el que “todas las diócesis del mundo [deben] tener un sistema que sea accesible al público para presentar informes sobre las denuncias de potenciales casos de abusos sexuales, los cuales serán examinados en un plazo de 90 días”, según explica SwissInfo.

Algunas reformas son medias-verdades

Otras de las reformas adjudicadas a León XIV, a pesar de haber sido realizadas por el Papa Francisco, tienen datos inexactos, como la que refiere que “Mujeres diáconos, pueden subir al púlpito, celebrar misas, bautizar y celebrar matrimonios”.

Aunque desde el año 2016 la Iglesia católica permite a las mujeres diaconisas (consagradas para ejercer ciertas funciones eclesiásticas), casar y bautizar en casos excepcionales, como explica este artículo de La Vanguardia, y desde el año 2021 autorizó que las mujeres puedan leer textos en misa y ayudar en el altar, un artículo de Radio Televisión Española (RTVE), explica que el propio Papa Francisco declaró que “la Iglesia no tiene de ninguna manera la facultad de conferir a las mujeres ordenación sacerdotal”. Por tanto, no están autorizadas para celebrar misas.

Por otra parte, el contenido afirma que “Acabó con el secreto de la Banca Vaticana, en 90 días todas las cuentas se harán públicas, así como de dónde proceden los fondos y en que se utilizan.!”, lo cual sí fue impuesto por El Vaticano en el año 2015, tras los escándalos del Instituto para las Obras de la Religión, que incluían “desde el reciclado de dinero de Cosa Nostra hasta los casos más recientes de contrabando de divisas (…), reporta ABC de España.

Pero, la aseveración continúa diciendo que habrá “Venta de propiedades suntuarias para crear un fondo de ayuda a los más pobres”, lo que no tiene fundamentos en políticas oficiales tomadas por la Iglesia Católica, según una búsqueda de Google en la que no hallamos información relacionada. Tampoco se encontró información que compruebe que “El Palacio de Verano de los Papas, Castel Gandolfo, pasará a ser un hospital”. Al contrario, localizamos un reciente artículo de la BBC que describe Cómo es Castel Gandolfo, el palacio de verano de los papas que es más grande que el Vaticano y que León XIV ha vuelto a usar para vacacionar.

El contenido también indica que el papa “acabó con los títulos nobiliarios que otorgaba el Vaticano”, y aunque en 2014 el Papa Francisco sí eliminó el uso del título de “monseñor” (mi señor), con el fin de eliminar diferencias y privilegios adquiridos para quienes lo llevan, como explica este artículo de Religión, algunos títulos nobiliarios ya habían sido eliminados por el papa Paulo VI (1963 – 1993), quien a su vez fue beatificado por Francisco en octubre de 2014.

Es importante aclarar que la embajada de El Vaticano en España, que se conoce en cada país oficialmente como Nunciatura Apostólica, autorizó a Jesús de Acillona Lecanda, un empresario de origen vasco, a usar en España el título pontificio de “Marqués de Acillona”, como evidencia el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 8 de febrero de 2025. Por tanto, no se han eliminado por completo los títulos nobiliarios otorgados por El Vaticano.

Otras supuestas reformas son falsas

El contenido afirma que “En los concilios vaticanos participarán representantes de otras denominaciones cristianas, y otras religiones no cristianas, científicos, ambientalistas y ateos”, pero esto es falso, puesto que esta es una asamblea convocada por el papa en la que participan exclusivamente obispos y eclesiásticos de la Iglesia Católica para discutir temas importantes de la Iglesia.

En la historia católica moderna ha habido dos: Concilio Vaticano I (Convocado por el Papa Pío IX entre 1869-1870), y Concilio Vaticano II (Convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y concluido por el Papa Pablo VI en 1965), más otros 19 desde su establecimiento como iglesia organizada, siendo el primero el Concilio de Nicea en el año 325, para lidiar con disputas teológicas sobre la divinidad de Cristo en medio de un auge del cristianismo en el Imperio Romano.

Por otra parte, se indica que una de las reformas es que “El cónclave para elegir al Papa, no será a puertas cerradas y podrán ser presenciados por miembros de las diócesis con derecho a participar, más no a votar”, lo que también falso, ya que el cónclave sí es un evento a puertas cerradas, en el que los cardenales tienen derecho a voto. Como explica este artículo de la BBC sobre el cónclave que eligió al Papa León XIV, miembros de las diócesis pueden asistir a algunas ceremonias vinculadas con el proceso, pero no al cónclave.

Asimismo, se menciona una reforma sobre la “Búsqueda de unificación con la Iglesia Ortodoxa, donde el Papa no tiene que ser cabeza de la Iglesia”, el cual fue un objetivo no solo del Papa Francisco, sino también del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, aún no se ha consolidado la unificación de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, por diferencias ideológicas. Por lo que el Dicasterio (administración central de la Iglesia Católica) continúa con el objetivo de recomponer la unidad entre los cristianos, como evidencia el medio oficial del Vaticano, Vatican News

A su vez se afirma que “Ningún sacerdote podrá durar más de 10 años en el mismo puesto o funciones, deben ser rotados”, lo cual es falso. Aunque mover a los sacerdotes es una práctica común, no es una obligación impuesta por la Iglesia, y dependerá de las decisiones de las diócesis, evaluando los beneficios del cambio, como se justifica en este artículo sobre 6 razones por las que los sacerdotes van a cambiar de parroquia, publicado por la Arquidiócesis Primada de México.

Tampoco es cierto que “Un cardenal que desempeñe un cargo en el Vaticano a los 10 años puede volver al rebaño, en una Iglesia de pequeño pueblo”, ya que la función de cardenal, aunque pueda tener compromisos administrativos en El Vaticano, es un cargo de la Iglesia Católica, más no un puesto temporal.

Papa León XIV, víctima de desinformación

Desde los primeros días de su elección, el Papa León XIV ha sido objeto de desinformaciones.

En Cocuyo Chequea verificamos la fotografía descontextualizada que lo acusaba de rechazar la bandera de la comunidad LGBTIQ+ en el Vaticano, cuando en realidad se trataba de la bandera de la paz (por tener 7 colores, mientras que la LGBTIQ+ tiene 6) de la cual no se percató, como explicamos acá.

Asimismo, a 15 días de su papado se viralizó su supuesta renuncia por presiones políticas. Sin embargo, esta afirmación es falsa y no tiene respaldo en fuentes oficiales ni en medios confiables, como documentamos en esta verificación.

Conclusión

Las 15 nuevas reformas al Papa León XIV, corresponden a medidas impulsadas por el Papa Francisco, como comprueba nuestra metodología de verificación. No obstante, algunas de las supuestas reformas son medias verdades con datos inexactos y varias son completamente falsas.

La desinformación se originó en canales de YouTube dedicados a desprestigiar a El Vaticano, empleando imágenes descontextualizadas y narraciones creadas con herramientas de inteligencia artificial para simular noticias impactantes.

Estas narrativas buscan confundir a la audiencia sobre el inicio del nuevo papado y amplificar percepciones negativas hacia la Iglesia Católica, aunque los usuarios han comentado estar de acuerdo las supuestas reformas.

Ante contenidos dudosos o virales, recomendamos consultar a la Tía del WhatsApp, el chatbot de verificación de Efecto Cocuyo que también está disponible en Telegram.