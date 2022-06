¿Cantv carga 10 dólares por reconexión del servicio si no se paga la factura a tiempo?

Es discutible que Cantv carga 10 dólares por reconexión a sus clientes si no pagan su factura a tiempo, como dice una cadena de WhatsApp. La empresa ha aclarado en varias oportunidades que, si bien este servicio es gratuito, los cargos adicionales pueden aparecer en la factura, aunque no se especifica el monto.

La cadena de WhatsApp dice que “ahora tendrás sólo 5 días para pagar tu factura a partir de su emisión. Si pagas después de este lapso, el sistema automáticamente te cargará $10 por reconexión. Tu fecha de facturación depende del último número de tu teléfono”.

Algunas versiones de la cadena vienen acompañados de una tabla en la que se puede consultar cuándo los clientes deben pagar su factura, dependiendo del terminal del número de teléfono.

Esta cadena circula en el contexto de las fallas del servicio de telefonía e internet. Desde hace meses, usuarios reportan retrasos en la atención de Cantv a las denuncias de los clientes, entre los que se cuentan cobros ilegales, suspensión del servicio y cortes de fibra óptica. De hecho, decenas de personas denuncian con regularidad este tipo de situaciones en las redes sociales de Cantv.

Servicio

Con la herramienta de análisis de fotos, Google Lens, se rastreó el origen de la imagen. De esta manera se constató que sí corresponde a una campaña de Cantv para que sus usuarios paguen a tiempo el servicio de internet y teléfono. Empezó a salir en Twitter en febrero de 2021.

#QueNoSeTeOlvide Pagar tu factura a tiempo. Si tu número telefónico termina en 0, debes pagar antes del día 6 de cada mes.



Si termina en 1, paga antes del 9.

Si termina en 2, paga antes del 12.

Si termina en 3, paga antes del 15.

Si termina en 4, paga antes del 18. pic.twitter.com/7LCYQglwpq — Cantv (@salaprensaCantv) February 26, 2021

Cantv explica que el día de la facturación depende del último dígito del número de teléfono del usuario, tal como aparece en la imagen de la cadena. En adelante, la persona tiene cinco días para pagar.

#QuéNoSeTeOlvide Pagar tu factura a tiempo. Estar Conectado también depende de ti. pic.twitter.com/AGp2VxNgHn — Cantv (@salaprensaCantv) October 2, 2021

Al menos hasta octubre del año pasado, según reportó El Diario, las tarifas de los planes de ABA Cantv (servicio de internet) costaban entre 3 y 15 dólares. Para mayo de este año, dijo el diario Tal Cual, el servicio ABA Ultra (navegación por fibra óptica) vale entre 9 y 100 dólares, dependiendo del plan que se elija.

Según detallan en sus redes sociales, el pago se hace a través de la banca en línea al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El pasado mes de abril, el presidente de Cantv, Jesús Aldana, comentó que se cortará el servicio a las personas que no han pagado su factura en al menos dos meses, reportó Tal Cual. En caso de que exista un problema con la conexión, pueden ser gestionados si se reportan.

Si la persona no paga su factura, Aldana explicó que se abre un proceso de espera y negociación con el usuario, de manera que justifique por qué no ha pagado. Luego se establece un plan de pago. Si existe una falla y se reporta, se podría pasar a un proceso de “si no sirve, no te cobro”, continua Tal Cual.

¿Se cobran los 10 dólares?

En su cuenta de Twitter (@SalaPrensaCantv), la empresa ha mencionado en varias oportunidades que el servicio de conexión y reconexión es gratuito. No obstante, señalan que “cualquier adicional generado será cargado a la factura”. No se especifica un monto. Es decir, ése cobro adicional solo aparecería en la factura, no debería solicitarse al momento de hacer la reconexión. El último tuit publicado sobre el tema salió el 25 de noviembre de 2021.

Cantv tiene un número de WhatsApp habilitado para hacer denuncias. También se pueden gestionar reclamos a través de su portal web.

Los trabajos de conexión y reconexión Cantv, son gratuitos, cualquier adicional generado será cargado a la factura. Si te cobran DÍMELO por mensaje al número de WhatsApp 0426-5329171. pic.twitter.com/chP5DQjK5Z — Cantv (@salaprensaCantv) October 17, 2021

En conclusión, es discutible que Cantv carga 10 dólares por reconexión si sus clientes no cancelan su factura a tiempo. Si bien la empresa no ha publicado un monto específico, sí han mencionado que cualquier gasto adicional se verá reflejado en la factura.