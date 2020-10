Amazonas y Apure tienen las más altas tasas de letalidad y mortalidad por COVID-19

Otro frenazo oficial. Los reportes diarios de la Comisión Presidencial de COVID-19 de la administración de Nicolás Maduro volvieron a mostrar una reducción del ritmo de fallecidos. Se reportaron 104 decesos en los 16 días comprendidos entre el 27 de septiembre y el 12 de octubre cuando se alcanzó el hito de 705 muertes admitidas.

La primera centena de decesos tomó 124 días y las siguientes 102 muertes se reportaron en 22 días. Más tarde se redujo a 13 días cuando se reportaron oficialmente 101 muertes entre el 7 y el 19 de agosto. Las 400 se superaron en 14 días, las 500 en doce mientras que las 600 en tan sólo once días.

La letalidad, que mide la cantidad de muertes por casos reportados bajó ligeramente de 0,85% a 0,84% en este período.

Hay que acotar que en la base de datos de Efecto Cocuyo hay 705 fallecidos porque en el reporte brindado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez el 10 de septiembre, aunque anunció nueve fallecidos, en el conteo oficial sólo se sumaron ocho.

Resumen de hallazgos

Contagios de hombres siguen bajando, ahora rondan entre 56,7% y 57,5% (según la fuente) mientras hace 16 días oscilaba entre 57,1% y 58,1%

Similarmente, con la mortalidad también hay una subida entre las mujeres. Mientra los hombres bajaron del 69,5 % a 69,33% de las muertes, en los casos con datos sobre sexo, las mujeres subieron de 30,4 % a 30,7%

En Amazonas, el 36,4% de decesos son mujeres y Mérida 32,6% mientras en Falcón y Carabobo están las tasas más bajas con 14,3% y 13,8% de muertes

Promedio de fallecidas es 65,2 años, mientras entre ellos es de 61,3 años . Subió la de ella y bajó el de ellos. En total el promedio, incluyendo los casos sin sexo especificado, es de 62,5 años . Esto es medio año más que el reporte anterior.

mientras entre ellos es de . Subió la de ella y bajó el de ellos. En total el promedio, incluyendo los casos sin sexo especificado, es de . Esto es medio año más que el reporte anterior. Apure acumuló 26 muertes: 16 hombres, ocho mujeres y dos sin muertes. Es la entidad con mayor tasa de mortalidad (comparado por población) con 145,8 muertes por millón de habitantes al llegar a 74.

Tasa de letalidad más alta: Amazonas con 3,2%, seguidos de Mérida, Guárico y Sucre con 2,2 %. La más baja en Yaracuy y Vargas con 0,1 %.

Zulia se mantiene lider en muertes con 98: 64 hombres, 30 mujeres y cuatro sin dato de sexo. Su promedio de edad es entre cinco y ocho años menor al nacional según sean hombres o mujeres.

Amazonas y Apure fueron los que más subieron en muertes con 57 % y 54% de aumento respectivamente.

Sólo se conoce el estado de salud previa de 137 personas (19,4 %) y la profesión de 173 (24,5 %).

200 muertes están en el rango de entre 60 a 69 años, un 28,3% de los casos.

Mortalidad a ciegas

Lo que también subió fue la casi total falta de detalles sobre las personas fallecidas. En esta ocasión en la totalidad de los 101 casos se desconoce su condición de salud previa o profesión. En 92 casos sólo se sabe su edad, sexo y entidad, lo que supera la falta de información anterior, en que sólo se sabían estos datos de 75 de 98 muertes.

Hay tres casos en los cuales se ofrecieron datos de municipios (todos Libertador del Distrito Capital) y en seis no se dijo ni siquiera edad o sexo sólo el estado.

En el reporte anterior, se reportó la profesión de 18 personas y el estado de salud de 23.

Desciende la mayoría masculina

Para este análisis de nuevo se usaron los datos oficiales de la Comisión Presidencial para el COVID-19 de la administración de Maduro, así como las progresiones detalladas de los casos y fallecidos del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela.

Este último informe ha encontrado diferencias entre el conteo por género y por casos publicados en el Sistema Patria.

Así que con 83.756 casos, el Sistema Patria reporta que 47.460 son hombres, lo que arroja una tasa de masculinidad de 56,66%, bajando desde el 57,12% del 26 de septiembre. Por otro lado, el Cendes reporta un poco más, 48.169 hombres, lo que arrojaría una proporción de 57,5%, un descenso considerable desde el 58,11% anterior.

De las 705 casos de fallecidos, 459 son hombres y 203 mujeres, mientras que los pacientes sin sexo especificado subieron a 43. Así que los hombres pasaron de bajaron de 69,5 % a 69,33% entre los casos con datos sobre sexo mientras las mujeres subieron entonces de 30,4 % a 30,7%.

Sin embargo, en las últimos 104 muertes, se reportaron sólo 31 mujeres, lo que equivale al 29,8%, por eso el ascenso aunque consistente fue bajo y mucho menor que el reporte pasado, cuando las mujeres ocuparon 41 de 98 decesos.

Edad de mujeres vuelve a subir

Las mujeres que han fallecido promedian una edad de 65,2 años, subiendo desde los 64,7 años del corte anterior con 601 muertes. Muertes entre mujeres de más edad lo explican. Sigue sin haber féminas fallecidas menores a 30 años, sigue habiendo cinco entre los 30 y 39 años, subió de 21 a 24 entre los 40 y 49 años y sólo 33 en la quinta década de vida.

La mayoría sigue en las sexagenarias con 62 decesos después de sumar 11 muertes más para desplazar a las que estaban entre los 70 y 79 años, que ahora tienen 54 casos con siete más. Las mayores de 80 sumaron cinco más para llegar a 24.

Hay un solo caso de una mujer fallecida sin edad detallada.

Por estado se ubican 30 fallecidas en Zulia, 23 en Distrito Capital, 22 en Miranda y Apure, 16 en Táchira, 14 en Mérida, 13 en Aragua, 12 en Sucre, ocho en Amazonas, seis en Vargas y Anzoátegui, cinco en Lara, cuatro en Carabobo, tres en Monagas, Trujillo, Guárico, Cojedes y Nueva Esparta, dos en Bolívar y Yaracuy y finalmente una mujer en Falcón.

Si se consideran sólo las últimas 31 reportadas, las fallecidas se reportaron en la siguiente forma: ocho en Apure (repitiendo la estadística del reporte anterior), cinco en Táchira, cuatro Amazonas, dos en Zulia, Sucre, Miranda, Guárico, Aragua y Distrito Capital así como una en Cojedes y Barinas.

Vale resaltar que en Vargas sólo han fallecido mujeres, con seis.

En Amazonas, el 36,4% de decesos son mujeres, con ocho de 2 en total mientras en Mérida es 32,6% pues son 14 de 42 muertes. Por el contrario, en Falcón y Carabobo se registran las menores tasas de feminidad en las muertes, con 14,3% y 13,8% al registrar una de 7 muertes en el primero y cuatro de 29 en el central.

Baja edad de los hombres

El promedio de edad de los hombres fallecidos se ubica en 61,3 años, ligeramente menor a los anteriores 62 años. Por grupos etarios, hay ocho menores de 30 años, ahora hay 21 entre los 30 y 39 años, 52 fallecidos entre los 40 y 49 años, hay 104 en la década de los cincuenta y 138 entre los sexagenarios, donde se concentra la mayoría de muertes masculinas.

Hay además 82 entre 70 y 79 años, y finalmente 36 decesos entre 80 años o más, con un hombre de 91 años como el más longevo. El mayor aumento se dio en el grupo de entre 70 y 79 años de edad al pasar de 60 a 82 muertes en 16 días, un incremento de 36,7%. Le sigue los de 80 o más, que subieron 23,3% al pasar de 30 a 36 casos.

Por entidad hay 64 decesos de hombres en Zulia, que mantiene la delantera sobre los 61 de Distrito Capital. Hay 52 en Táchira, 45 está en Miranda, 41 en Apure, 32 en Sucre, 28 en Aragua, 25 en Mérida, 22 en Carabobo, 13 en Nueva Esparta, 13 en Anzoátegui, 12 en Lara, 11 en Amazonas, nueve en Trujillo, siete en Bolívar, seis en Falcón, cinco en Guárico, cuatros en Monagas, dos en Delta Amacuro, Yaracuy y Cojedes. Hay dos hombres sin estado detallado.

Si se consideran sólo los últimos 104 casos, con 67 hombres fallecidos, las entidades con más nuevos casos fallecidos son: Apure con 16, Sucre ocho, Táchira y Aragua siete, Miranda seis, Zulia y Amazonas cuatro, Trujillo, Lara, Distrito Capital, Barinas y Anzoátegui dos mientras un fallecido cada uno en Nueva Esparta, Monagas, Falcón, Cojedes y Carabobo.

Letalidad y mortalidad

Si se compara el número de muertes con los casos encontrados, se obtiene la tasa de letalidad. Esta sigue en 0,84% como hace 16 días, al contrario de los restos de países vecinos, cuya tasa sube o baja al ritmo de la detección de contagios y la metodología de conteo de fallecidos.

Por su parte, la tasa de mortalidad, que compara los fallecidos con la población, es de 24,74 muertes por millón de habitantes, al considerar una población de 28,5 millones de personas en Venezuela, como encontró la Encovi 2019-2020.

Sin embargo, el diputado y médico José Manuel Olivares ha señalado que el monitoreo que realiza junto a su equipo brindaba para el 18 de septiembre arrojaba la cantidad de 1.412 fallecidos por COVID-19 hasta el 4 de octubre, cuando oficialmente se contaban 654 muertes. Ese día la tasa de letalidad extraoficial se ubicaría entonces 1,8%, pues se acumulaban 78.434 casos.

Si se suman las 758 muertes no anunciadas hasta ese día, entonces para el 12 de octubre habría un total de 1.463 muertes. Lo que resultaría en una letalidad extraoficial de 1,75%.

De acuerdo con el siguiente gráfico generado por Our World In Data, Venezuela seguiría exhibiendo la tasa de letalidad más baja de Sudamérica pero también se puede observar que es la única que no sube y baja.

Aún así, la letalidad oficial y extraoficial seguirían siendo la más baja del continente, por debajo de Paraguay y Uruguay con 2,2%, Surinam con 2,2% y Argentina con 2,7%. Sin embargo, Olivares ha advertido que el subregistro de muertes rondaría el 60%.

Vale comparar el 0,84% oficial con países vecinos con similar cantidad de casos como Honduras y Costa Rica. En el primero el 12 de septiembre registraba 2.512 muertes en 84.081 casos y el segundo 1.108 muertes en 89.223 casos. Letalidades de 2,98% y 1,24%, respectivamente. De forma similar en los fronterizos Brasil y Colombia se reportan tasa de letalidad de 3 % y 3,1 % respectivamente.

Amazonas y Apure lideran en letalidad y mortalidad

Al poner la lupa en la mortalidad y letalidad dentro de Venezuela, se encuentra que en Amazonas está la mayor letalidad del país con 3,2 % de los casos detectados, al sumar 22 muertes en 685 casos detectados. Es seguido de Mérida, Guárico y Sucre con 2,2 %.

Los más bajos en letalidad son Barinas con 0,2 %, Yaracuy con 0,1 % y Vargas con 0,1 %. Sin embargo, vale resaltar que el estado Vargas es el que posee la tasa de contagio por población más alta del país con 13,1 casos por cada mil habitantes, lo que equivale a un contagio cada 76 habitantes pero se registran seis muertes.

Por otro lado, si se considera la mortalidad, que compara el número de muertes según la población, el liderazgo sigue siendo ocupado por Apure, que pasa de 94,6 a 145,8 muertes por cada millón de habitantes al sumar 26 más. Le sigue Amazonas con 142,4 muertes por millón. Táchira ocupa el tercer lugar con 57,3 muertes por millón.

Le siguen Mérida con 48,6 muertes por millón de habitantes y Sucre con 47,3.

Las entidades que tienen menos fallecidos con respecto a quienes lo habitan son lideradas por Yaracuy con sólo 4,8 muertes por cada millón, seguida de Bolívar con 5,6 y Falcón con 7,5.

Entre las últimas 104 muertes, Apure registró 26 fallecidos, Táchira 12, Sucre 10, Aragua nueve, Miranda y Amazonas ocho, Zulia siete, Distrito Capital y Cojedes cuatro, Barinas y Anzoátegui tres, Trujillo, Lara y Guárico dos y Nueva Esparta, Monagas, Falcón y Carabobo una cada uno.

Zulia, más afectado y más joven

Con más de 3,7 millones de habitantes en su territorio (sometido a cambios por migración interna y externa), el Zulia no exhibe altas tasa de mortalidad o letalidad, pero sus 98 pacientes fallecidos lo deja una vez más a la cabeza de la lista: 30 mujeres, 64 hombres y cuatro de quienes no se informó el sexo de los casos.

El Zulia tiene ahora 13,9 % de los fallecidos del país aunque hace dos semanas tenía 15,14 %. Exhibe una letalidad de 1,3% de los casos reportados y 25,9 muertes por millón de personas, en ambos casos por encima del promedio nacional.

Entre los fallecidos hombres en Zulia el promedio de edad es de 55,9 años, un año menos que el reporte anterior y 5,4 años menos que el promedio nacional masculino. Cuando había 601 muertes los hombres zulianos fallecidos eran sólo 5,1 años más jóvenes, así que están muriendo cada ve más jóvenes en esta entidad.

Del total, 30 vivían en Maracaibo, cuatro en San Francisco, dos en Cañada de Urdaneta y uno en Rosario de Perijá, Francisco Pulgar, Colón y Lagunillas; mientras que se desconoce la ubicación de 28 de los 64 casos.

Como no se dieron datos profesionales de los últimos 104 decesos, en el Zulia se siguen contando nueve comerciantes y dos informales, un trabajador de empresa petrolera y dos independientes, un técnico químico y uno aeronáutico, tres médicos y un “profesional de la salud”, un efectivo militar y dos funcionarios públicos. También un jubilado, un zapatero, un cocinero, así como dos obreros, un transportista de carga pesada, un educador jubilado y un pescador. Se desconoce el oficio de 33 de los 68 hombres.

Para las zulianas la edad promedio entre las fallecidas es de 57,3 años, exactamente igual que antes al sumar mujeres de 47 y 67 años en la contabilidad de fatalidades, pero establece una diferencial sustancial de 7,9 años con el promedio nacional femenino. Un aumento de 0,5 años.

De nuevo, sin datos salvo la edad para las dos últimas mujeres fallecidas, se mantiene que 12 eran de Maracaibo y una en cada una de estas localidades: San Francisco, Cabimas, Lossada, Semprún y Mara. Ya son 12 casos sin municipio. Entre los oficios se puede ubicar a cuatro comerciantes, tres amas de casa, una docente y una médica jubilada, pero se desconocen datos profesionales de 17 féminas, más de la mitad de las muertes reportadas.

Amazonas y Apure los que más aumentaron

Con el liderazgo en letalidad y mortalidad, ambos aparecen como los estados con mayor aumento de fallecidos mientras Barinas registró sus primeras tres muertes.

El primero lideró el aumento del 57,1% al pasar de 14 a 22 fallecidos mientras el segundo subió 54,2% al pasar de 48 a 74 decesos.

Le siguen Sucre y Aragua, con 28,6% y 27,3% respectivamente. Destaca Cojedes que subió 100% al subir de cuatro a ocho fallecidos. El más bajo fue Carabobo, que registró una sola muerte y ahora tiene 29, un aumento de apenas 3,6%.

Ahora sólo Portuguesa, así como el Territorio Insular Miranda -antiguas Dependencias Federales- se mantienen oficialmente libres de fallecidos.

Del resto, en Distrito Capital hay Distrito Capital hay 87, Miranda 71, Táchira 68, Sucre 45, Mérida 43, Aragua 42, Anzoátegui 20, Lara 17, Nueva Esparta 16, Trujillo 13, Guárico 11, Bolívar nueve, Monagas y Falcón siete, Vargas seis, Yaracuy y Delta Amacuro tres cada uno.

También hay tres víctimas de las que no se conoce su ubicación: el caso del 5 de julio que fue incluido a última hora por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aunque Nicolás Maduro no la había contabilizado y del que no se tiene ningún dato, un hombre el pasado 9 de junio y otro hombre de 67 años del 20 de abril.

Apenas sabemos de salud y profesiones

Desde el 5 de agosto prácticamente se abandonó la entrega de datos de comorbilidad en los reportes diarios. También conocida como “morbilidad asociada”, es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona y que aumentan la posibilidad de fallecer por COVID-19.

De las últimas 104 muertes, en ninguna se informó de las condiciones de salud previas ni la profesión. Así que en la base de datos elaborada por Efecto Cocuyo hay sólo 137 casos en los cuales se especificaron detalles sobre el estado de salud previa de las personas.

Así que ahora se tiene información de salud de apenas 19,4% de los casos aunque se ubicaba en 62% el 15 de julio, cuando había sólo cien fallecidos.

Los casos con hipertensión arterial siguen en 85 personas y con diabetes en 45. Las personas con problemas de exceso de peso siguen en 21. Así mismo, si los fallecidos se clasifican por quienes tenían condiciones previas, 81 poseían una, incluyendo una embarazada; 34 tenían dos patologías recurrentes y 32 tenían tres o más comorbilidades.

Si se consideran sólo los casos con datos sobre su condición antes de contagiarse, entonces 62% tenían hipertensión; 32,8% diabetes y 15,3% sobrepeso; además, 59,1% tenían una condición, 24,8% tenían dos condiciones previas y 23,4% acumulaban tres o más, con apenas 0,73% que tenía buena salud.

Como se desconoce la condición de salud de 80,6% de los casos, no es posible hacer ninguna inferencia aunque se puede ver que la mayoría de muertes están en personas con una sola condición preexistente, lo que va contra lo encontrado en el resto del mundo.

Casos sin ocupación laboral

Algo similar sucede con las profesiones. Se conocen la ocupación laboral de sólo 176 casos, aunque siguen destacando los comerciantes con 39 casos. Entre el personal del sector salud que se ha oficializado, se encuentran 15 médicos y una médica jubilada, un enfermero y cuatro enfermeras, así como tres personas descritas como “trabajador de salud”, pero también hay un administrador de un centro de salud de 56 años que vivía en Catia y un supervisor de cadenas de farmacias.

Así que se oficializan sólo 23 trabajadores de salud.

Resaltan además 25 amas de casa, 20 “trabajadores independientes”, 12 jubilados y pensionados así como siete efectivos militares. Sin embargo, el COVID-19 no hace distinción laboral porque también hay siete docentes, cinco funcionarios públicos, tres carpinteros, tres pescadores, tres transportistas, tres comerciantes informales, tres agricultores y tres vigilantes así como un gerente de gimnasio, un empresario, dos abogados, un productor audiovisual y dos obreros, entre otros.

Se desconoce el oficio o profesión de 529 personas, así que aunque comerciantes, amas de casa y personal de salud son mayoría, tampoco pueden hacerse inferencias debido a que no hay datos del 75% de los fallecimientos.

Siguen subiendo muertes en mayores de 70

Sólo un niño ha fallecido en Venezuela por COVID-19. Se trataba de un infante de 3 años de Lara que tenía una válvula cardíaca e hidrocefalia. Su caso fue anunciado por la gobernadora Carmen Meléndez el pasado 1 de junio y luego oficializado por Maduro esa noche en el reporte diario de la Comisión Presidencial. Vivía en Carora, municipio Torres.

Por grupos de edades, ahora hay 34 fallecidos entre los 26 y 39 años; 76 entre los 40 y 49 años; 120 entre los 50 y 59 años; 200 entre los 60 y 69 años, otros 136 entre los 70 y 79 años y finalmente 61 muertes en mayores de 80 años para un total de 197, lo que revela un aumento de 26,3% en esos dos grupos si se toman como un conjunto.

En 61 casos no se precisó la edad de la persona.

El crecimiento por grupos etarios fue así: entre los 29 a 39 años, de 30 a 34 decesos. Entre los de 40 a 49 años pasó de 67 a 76, un 13,4 % más; entre los de cincuenta años se pasó de 120 a 132, lo que es 14,2 % más y en los sexagenarios de 172 a 200, por tanto, 16,3 % más, lo que lo convierte en el grupo etario que más creció.

Cuando Venezuela tenía 100 muertes el promedio de edad entre los fallecidos era de 60,1 años. Con 151 muertes el promedio bajó a 59,6 años y con 202 se coloca en 59,9 años, debido a que las últimas 51 muertes muestran un promedio de 60,9 años. Con 303 fallecidos, el promedio subió a 60,4 años, consecuente a los seis meses que subieron tanto hombres como mujeres.

Al llegar a las 402 muertes, el promedio se ubicó en 61,1 años, con 503 muertes se elevó a 61,6 años y subió a 61,9 años a las 601 muertes. Ahora está en 62,5 años.

Siguen bajando muertes entre 50 y 59 años

Entre quienes están en este grupo etario, han pasado de 32 casos -la mitad de los casos con edad conocida- al llegar a las primeras 100 muertes a ser ahora sólo 17%.

Venezuela registra 56,3% de muertes de los 60 años en adelante pero en tendencia ascendente.