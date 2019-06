Sin combustible, alimentos no se distribuyen en el país y los estados productores se paralizan - Efecto Cocuyo

Sin combustible. Algunos de los principales estados productores del país son los más afectados por las escasez de gasolina. Las economías de Táchira, Mérida y Zulia están paralizadas en alto porcentaje y los pocos productos son casi imposible de movilizar por la falta de transporte, también mermado.

“Existe una paralización generalizada, por la falta de combustible, la falta de energía eléctricas. Hay un tema de paralización económica importante por la falta de mantenimiento de la industria”, dijo Carlos Larrazábal, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras).

En esta organización todavía no manejan la cifras exactas de la afectación en la producción por la escasez de combustible, indicó que generará consecuencias en el abastecimiento de alimentos.

“Habrá problemas si no hay forma de trasladar los productos. Ya se nota en los mercados de las calles (en Caracas) que vienen de los Andes, que se ven con menor frecuencia en la ciudad. Cualquier vehículo que venga de los Andes no tiene garantía de surtir de combustible”, expresó Larrazábal.

A pesar de que el gobernante Nicolás Maduro aseguró en las últimas semanas que el problema con el abastimiento ya estaba a punto de resolverse, las colas de hasta semanas en el interior del país se han agudizado.

Industria en Táchira a 11%

Sin combustible y bajo un régimen de cortes eléctricos, la producción agrícola del estado Táchira está prácticamente paralizada y los alimentos que producen, no pueden trasladarse, quedan abandonados en ocasiones. La producción agrícola no genera ni 30% de lo que generaba hace cuatro años, según Fedecámaras.

“Todo se mueve a través de vehículos y sin combustible está paralizado. Se ha minimizado la parte agrícola”, expresó Daniel Aguilar, presidente Fedecámaras en Táchira.

Destacó que hace 6 años, desde el Táchira salían alrededor de 2 mil 600 gandolas semanales para más de 220 ciudades del país, cargadas con al menos 20 mil kilogramos de alimentos cada una, lo que representaría un mínimo de 52 millones de kilogramos de comida distribuida en una semana. Pero ahora sería menos de 60% de esa cantidad.

Además, aproximadamente 89% de la industria del Táchira está paralizada. “La mayoría de los comercios han cerrado. No hay materia prima, insumos ni equipos. Los cortes eléctricos acabaron con parte de esas empresas”, expresó Aguilar.

Este estado andino es responsable en parte de generar la mayoría de las hortalizas que se consumen en el país, junto con productos cárnicos y sus derivados. “Las pérdidas son millonarias, pero cuantificar el monto es difícil. Hay pérdidas de cosechas, papas, leche, carne y otros productos”.

Según informó Aguilar, de las 113 estaciones de servicio en la entidad andina, el combustible solo llega a alrededor de 20 de ellas. El comercio ha resultado fuertemente afectado por la paralización.

“Los trabajadores no pueden llegar a las empresas. No hay transporte, no hay gasolina, El pueblo está pagando las consecuencias de la mala administración”, manifestó.

En Mérida, estado vecino, la situación es similar. La falta de combustible ha generado que 35% de los negocios permanezcan cerrados, mientras que los niveles de producción del sector industrial se ubican en alrededor de 20%, según Marcos Delgado, presidente de Fedecámaras en esa entidad.

Mérida ya atravesaba desde marzo importantes problemas en el comercio, por los recurrentes cortes eléctricos que aún padecen. Además, al igual que en Táchira, en Mérida los productores no pueden sacar del campo los alimentos “porque no hay manera de que tengamos gasolina“, expresó Delgado.

Zulia sin gasolina ni luz

“Practicante hay una paralización del transporte y todo el aparto productivo zuliano”, afirmó el vicepresidente de Fedecamaras en Zulia, Ricardo Acosta Cedeño. Alertó que el comercio en esta entidad está paralizado en 60% y la industria en 80%.

“Sumado a las fallas eléctricas, las plantas generadoras particulares que funcionan con combustible, han originado la paralización de vehículos y maquinarias”, expresó Acosta Cedeño.

Explicó que la producción del estado Zulia “llegó hasta casi 20% de productos cárnicos y lácteos de todo el territorio nacional, pero que ahora va en caída libre”. No se está produciendo ni 5% ahora.

“No podemos ni abastecernos a nosotros mismos”, agregó.

La falta de gasolina ha hecho que los pocos productos que se producen, no se puedan trasladar. “En Perijá la leche que se estaba sacando ya no se puede. Se hace difícil trasladar los alimentos sin combustible”.

Según explicó, en el Zulia los municipios con mayor suerte tienen 12 horas electricidad al días, mientras que los menos beneficiados solo cuatro horas diarias. El sector agropecuario en la entidad se ha mermado.

“La industria necesita electricidad para poder trabajar”, dijo.

Acosta Cedeño alertó que de acentuarse los problemas se iría a “una paralización total, que es casi imposible porque el productor hace lo imposible, pero podemos llegar a ella”.

Además, señaló que las ciudades están casi paralizadas en alrededor de 75 %. “Las ciudades son solo colas en los bancos y en las estaciones de servicios”.

Foto: Mairet Chourio.

