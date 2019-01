El día que los militares se sublevaron, la gente los respaldó y el TSJ declaró nula a la AN #21Ene

4:00 am. El 21 de enero arrancó de madrugada para los habitantes del barrio Cotiza, al norte de Caracas. No fueron los rayos del sol, sino los tiros lo que hizo que los vecinos se levantaran de sus camas. A pocos metros de sus casas, en la sede del Comando Forestal, un grupo de militares de la Guardia Nacional (GNB) se había atrincherado.

Uniformados de distintos cuerpos de seguridad rodearon el comando. Los atrincherados ya llevaban un largo trecho recorrido pese a que ni había empezado a amanecer. Según dijo el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, los funcionarios sublevados ya habían atravesado Caracas de punta a punta: aproximadamente 54 kilómetros andados en un vehículo oficial.

El grupo militar primero tomó control del comando de la zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana y sometió al capitán Gerson Soto Martínez, quien comanda el puesto de Coordinación Policial Macarao.

Después se desplazó hasta la sede del Destacamento de Seguridad Urbana en Petare, de donde sustrajeron un lote de armas de guerra y secuestraron “bajo amenaza de muerte” a dos oficiales y dos efectivos de la GNB“.

Finalmente, partieron a la Unidad Especial de Seguridad Waraira Repano, en el barrio de Cotiza. Allí, dijo el titular de la cartera de Defensa, “el reducido grupo” se rindió y fue capturado.

7:30 am. Pero nadie contaba con que Cotiza, “el barrio más tranquilo”, como lo definió uno de sus habitantes, se sublevara también la mañana de este lunes en apoyo a los militares. A punta de cacerolas y barricadas, los vecinos repudiaron la aprehensión del grupo desobediente y recordaron los males que han padecido en el sector en los últimos años: cortes de agua, ausencia de servicios básicos y hambre.

Con bombas lacrimógenas los efectivos de seguridad intentaron dispersar la protesta, pero tras la captura de los militares, los habitantes del barrio ahora eran los que se atrincheraban en Cotiza.

“No quiero bono, no quiero Clap, lo que yo quiero es que se vaya Nicolás (Maduro)”, gritaban los vecinos, quienes se resistían a volver a sus casas.

8:00 am. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional enviaba un mensaje claro a la Fuerza Armada a través de las redes sociales. “La AN se compromete a brindar todas las garantías necesarias a los miembros de la Fuerza Armada que contribuyan activamente con la restitución de la Constitución“, escribió el titular del Poder Legislativo en su cuenta de Twitter.

Los uniformados se sublevaron, la gente apoyó a los militares, la AN prometió amnistía y, acto seguido, el Tribunal Supremo de Justicia desconocía por tercer año consecutivo a la junta directiva del Parlamento bajo el argumento de que está en desacato por incorporar a los diputados de Amazonas.

11:30 am. La sentencia emanada de la Sala Constitucional no generó mayor sorpresa. Sin embargo, constitucionalistas destacaron que por primera vez el TSJ remitía al Ministerio Público su decisión de declarar “nula de toda nulidad” a la AN.

El presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan José Mendoza, leyó la sentencia que solicita a la Fiscalía de la República determinar las responsabilidad penales, administrativas y civiles de los implicados en el desacato.

12:20 pm. Poco importó a la oposición la sentencia del TSJ, pues minutos después el presidente de la AN, Juan Guaidó, llamó a los “magistrados exprés” a defender la Constitución y reiteró su compromiso de brindar garantías a la Fanb.

1:00 pm. El presidente del Legislativo se trasladó luego a un cabildo abierto en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Desde allí aseguró a los asistentes que este #21Ene “la esperanza renació y no va a morir”.

3: 15 pm. Dos horas después, en la rueda de prensa semanal de Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el vicepresidente de la tolda roja y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, informó que el alzamiento en Cotiza dejó 27 detenidos y prometió más aprehensiones en las próximas horas.

3:45 pm. Muy cerca de donde empezó todo en la mañana, a menos de dos kilómetros de distancia de Cotiza, los vecinos de Puerta Caracas y Los Mecedores salieron a protestar en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. Antes de las 4:00 pm empezó la represión por parte de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes respondieron a los cacerolazos y a las barricadas con perdigones y lacrimógenas.

7:00 pm. Mientras los habitantes de Los Mecedores trancaron la salida de la Cota Mil hacia la avenida Baralt, en Los Palos Grandes, San Antonio de los Altos y otras zonas de Caracas la oposición celebraba varios cabildos abiertos.

“Tenemos que apoyar a Juan Guaidó. A partir de 2017 nos fortalecimos, nos unimos. Nos han perseguido, asesinado, y no nos hemos rendido. Nos quieren quitar la esperanza, pero nunca renunciaremos. Millones saldremos el 23 a apoyar a la AN”, expresó el exalcalde de municipio Sucre, Carlos Ocariz, desde el cabildo abierto sostenido en la plaza de Los Palos Grandes.

Justo este #21Ene la oposición anunció los puntos de salida para la marcha del 23 de enero.

Y desde que comenzó la sublevación que comenzó en la madrugada, hasta buena parte de la mañana de este 21 de enero, usuarios en las redes sociales como Twitter denunciaron el bloqueo para acceder a esta plataforma e Instagram, desde Cantv.

Mientras las cacerolas se hicieron sentir con fuerza en varios sectores de Caracas, y sobre todo en el municipio Libertador, otrora bastión del chavismo y donde operan colectivos armados.

