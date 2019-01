Diosdado Cabello confirmó detención de 27 funcionarios de la GNB por sublevación

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, confirmó la detención de 27 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por sublevación este 21 de enero en Cotiza.

“Se encargará la justicia de los que están detenidos y los que tengan que estar detenidos. Esta operación debe ser condenado por todos”, expresó Cabello, durante una rueda de prensa del Psuv.

“El Estado y al institucionalidad se va imponer contra la violencia, venga de donde venga. No nos va a temblar el pulso en esto”, añadió.

Cabello informó que las investigaciones por este caso siguen abiertas y podrían producirse más detenciones en las próximas horas. También vinculó a fracciones opositoras a este alzamiento en armas.

“Están muy equivocados (el liderazgo opositor), no les importa porque nunca que los sacrificados no son ellos, siempre consiguen quienes se sacrifique por ellos, no dan la cara, se escudan”, expresó.

Indicó que lo sucedido fue un acto aislado, debido a que no hubo réplicas en el país. Además, lejos de tener éxito, aseguró que la sublevación generó “una muestra de unión en las fuerzas armadas”.

El dirigente oficialista detalló que de los 27 detenidos, 25 de ellos se rindieron en Cotiza, en un puesto de comando de la GNB y otros dos en un lugar diferente, pero no especificó el sitio en el que los arrestaron.

Cabello también anunció los puntos de salida oficialistas para la movilización de este miércoles 23 de enero. Saldrán desde la Plaza Sucre (Catia), Instituto Nacional de Educación y Capacitación Socialista (Inces) de Nueva Granada y la Plaza Brión en Chacaíto, con llegada en la Plaza O’Leary, en El Silencio.

“Aquí estamos nosotros en pie de guerra, pie de batalla junto al pueblo. El 23 de enero nos vemos en las calles, cuando ustedes quieran nos encontramos. Con estos hechos quieren es meterle miedo a los chavistas”, manifestó.

Cabello también se refirió a los hechos de xenofobia hacia venezolanos, ocurridos en Ecuador en la región de Ibarra. Tildó de “traidor” al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, a quien acusó de llamar a la persecución de venezolanos en ese país.

Respecto al caso, indicó que desde el Psuv dirigirán un comunicado a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para abrir una investigación contra Moreno, por violaciones a los derechos humanos.

Ni transición ni diálogo

“La única transición que habrá es hacia el socialismo. ¿Estatus de transición? eso es un golpe de Estado”. Así se refirió Cabello a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien ha destacado a la “transición política”, como objetivo de la oposición que el pasado martes 15 de enero declaró la usurpación de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República.

“Lo que diga (Juan) Guaidó nos tiene sin cuidado, Guaidó es problema de la oposición, no de nosotros”, agregó Cabello. Además, desestimó la agenda opositora que realiza cabildos abiertos y llamó a movilizarse a los venezolanos en todo el país este 23 de enero.

“Así como dijimos el 5 de enero no va a pasar nada, el 10 de enero no va a pasar nada, el 23 d enero habrá chavistas en las calles de Venezuela”, expresó.

El dirigente oficialista se refirió también a los diálogos infructuosos realizados entre el gobierno y la oposición. “Cuantos llamados el presidente Nicolás Maduro ha hecho llamado al diálogo. Creen que llamar al diálogo es rendirse”.

Cabello se mostró a favor de que la Unión Europea fomente un grupo de contacto para Venezuela, pero enseguida aclaró que no será una rendición de Nicolás Maduro, al que llamó el presidente de Venezuela:

“Los embajadores de la Unión Europea se reunieron con Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, creo que eso implica un reconocimiento”.

Pese a esto, más temprano la alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, dijo que el encuentro se produjo con el objetivo de “mantener los canales abiertos” y poder “transmitir nuestro mensaje“.

Foto: @PartidoPSUV

