Ciudadanos en cabildo de la UCV: Queremos salir de la oscuridad

“Él está asumiendo su responsabilidad, como lo habría hecho otro en su posición”, dijo Magaly Figueroa, egresada de la escuela de Estadística de la Unversidad Central de Venezuela (UCV), sobre Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN).

La acompaña Luis, también egresado de la UCV. A su juicio, Guaidó tiene “un gran equipo y un plan”. Ambos acudieron al cabildo abierto convocado en la Plaza del Rectorado este lunes, 21 de enero, porque “queremos salir de la oscuridad”.

Estudiantes, profesores y personal administrativo de la UCV se congregaron este lunes para escuchar a la directiva de la AN y los representantes de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la casa de estudios.

Miembros de la comunidad universitaria explicaron a Efecto Cocuyo qué los motivó a acudir a la concentración y apoyar las propuestas de la AN.

“La falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura y el incumplimiento de las contrataciones colectivas son los principales problemas de la UCV. Yo le diría a Guaidó que ayude a formar nuevos poderes públicos y que no le quede mal al pueblo”, aseguró la señora Ana Marcano, quien forma parte del personal administrativo de la Universidad.

Un grupo de estudiantes de Ingeniería explicó que se animaron a participar en la movilización por “el espíritu que está despertando en Venezuela”. Comentaron que a sus profesores no se les retribuye su trabajo con un buen sueldo y que crisis política necesita que “hagamos algo”.

El cabildo

Al mediodía inició el acto con la alocución de Sairam Rivas, dirigente estudiantil de la UCV. “La AN ha sido clara, llama a la rebeldía y eso demanda un papel de los jóvenes y del estudiantado”, afirmó la líder de la juventud de Bandera Roja.

Agregó que los estudiantes deben acompañar a los parlamentarios y organizarse en cada escuela y facultad.

El diputado de la AN, José Guerra, comentó que desde hace seis meses el Parlamento está diseñando un plan para mejorar la situación económica en Venezuela. El programa tiene varias líneas, entre ellas acabar con la hiperinflación, aumentar la explotación petrolera y adoptar una nueva política social.

Entre aplausos y consignas inició la alocución del presidente de la AN, quien recalcó que es “muy importante que nos informemos de fuentes oficiales” para no confundir los puntos de salida de la manifestación del 23 de enero.

“Ya salieron los rumores de que me van a detener. ¡Qué sorpresa!”, sostuvo Guaidó quien reiteró que en los próximos días sus afectos no pueden perder el ánimo. “Hoy la esperanza renació y no va a morir”.

El pasado 10 de enero fue la juramentación del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Varios países de América y Europa desconocen la legitimidad de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, en las que resultó ganador el líder del chavismo.

Ante este escenario y la crisis económica y humanitaria, la AN declaró que Maduro usurpó la Presidencia. El 11 de enero, el presidente del Parlamento dijo que se apegará a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución para anunciar que está dispuesto a asumir las competencias de la Presidencia.

Lea también:

Comentarios