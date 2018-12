Chúo Torrelba: Gobierno de Maduro puede quedarse sin margen de maniobra después del #10E

Atrapados. El activista social y comunicador, Jesús Chúo Torrealba, opina que el 10 de enero de 2019 “es un punto de inflexión” que puede colapsar la capacidad funcional del Gobierno y dejar al presidente Nicolás Maduro sin margen de maniobra.

El exsecretario ejecutivo de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) explica que después de esta fecha, el Gobierno va a tener serios problemas de legitimidad que pueden provocar nuevas sanciones y la inclusión de Venezuela en la lista de los países promotores del terrorismo, mientras se agrava la crisis económica y social.

No obstante, aclara que es necesario “desdramatizar” el significado de esta fecha. “La oposición ha sido víctima, en reiteradas oportunidades, de su predilección por colocarse así misma metas, límites, líneas rojas y amarillas, que deberían operar como presión contra el Gobierno y terminan operando como marcadores de frustración para la misma oposición”, señala.

Aunque señala que la “inviabilidad del Gobierno es fáctica”, “no existe en el ambiente político nacional una fuerza social y política opositora que sea capaz de garantizar la estabilidad del país y la viabilidad de una transición exitosa”.

Megaelecciones

La oferta de unas parlamentarias anticipadas y la propuesta de una convocatoria de megaelecciones para renovar las autoridades de los Poderes Públicos, reaparecen sobre la mesa para presionar una posible negociación entre el Gobierno y la oposición ante el cuestionamiento internacional que recae sobre el nuevo mandato de Nicolás Maduro.

Sobre este planteamiento, Torrealba considera que los “escombros” del Gobierno y de la oposición deben llegar a un acuerdo para evitar el desastre y la violencia abierta, pero subraya que esto solo sería un mecanismo de contención temporal pues “lo indispensable es la construcción de una fuerza social y política”.

“Jugar la carta del caos para sacar un Gobierno tiene un precio demasiado alto. Los que hablaban del quiebre o la implosión como posible salida se ven hoy desmentidos por la realidad. Los presuntos invasores han dicho que no están dispuestos a hacerlos y que solo van a apoyar una salida política de la crisis”, afirma.

El dirigente social señala que desde la conducción de Ramón Guillermo Aveledo como secretario de la MUD, se han desarrollado planes para reconstruir el país, pero lo que se necesita es que sean asumidos por un actor político que lo presente al país para su debate.

“No podemos hablar de un Plan País cuando todavía no se tiene ni un plan para el 5 de enero. Me sigue preocupando el que haya sectores que siguen pensando que el tema es un asunto de mercadeo, de inventar un buen eslogan”, cuestiona.

El 5 de enero la oposición asume el cuarto año legislativo en la Asamblea Nacional y hay debates internos sobre el reconocimiento o no del acuerdo de gobernabilidad que pactaron los partidos políticos en 2016.

“Venezuela tiene que comprar tiempo para posponer el riesgo de la violencia y comenzar a reconstruir el país por lo menos sobre los escombros y no desde las cenizas”, sostiene.

Torrealba critica la incapacidad de los sectores de oposición liderados por el G4 (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo), María Corina Machado y Antonio Ledezma y Henri Falcón de ponerse de acuerdo.

“Cada uno niega la existencia del otro. Si no tienen la madurez de por lo menos hablarse cómo puede pretender asumir la conducción del país”, se pregunta.

Foto: panorama.com.ve

