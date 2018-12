Oferta de parlamentarias anticipadas busca presionar una negociación, opinan expertos

Dentro del oficialismo discuten el adelanto de las elecciones parlamentarias. El exministro de Educación y hombre cercano a Nicolás Maduro hasta hace tres meses, Elías Jaua, adelantó dos vías para “restituir” la Asamblea Nacional –en desacato según el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)- y así “desbloquear” el financiamiento internacional.

El dirigente señaló que, o el Parlamento (de mayoría opositora) acepta el “desacato” para escoger a nuevos diputados de Amazonas o la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convoca nuevos comicios para renovar el Poder Legislativo.

La oferta de Jaua busca presionar para reactivar una negociación con la oposición, afirma el profesor de teoría política, Óscar Vallés.

“Le está ofreciendo a la oposición la oportunidad de iniciar un rebarajeo institucional. La ANC se va a constituir para la revolución en un instrumento con el que busquen alcanzar acuerdos en las próximas semanas”, señala el analista, quien ve en Jaua una ficha de negociación.

El Parlamento es quien tiene la potestad de aprobar los contratos de interés público nacional y con estados o entidades oficiales extranjeras, así como los tratados celebrados por la República, según establecen los artículos 150 y 154 de la Constitución vigente.

Los acuerdos suscritos y créditos obtenidos por el Gobierno no cuentan con la aprobación de la AN lo que significa que la República no está obligada a reconocerlos a futuro, según han advertido los parlamentarios, y son pocos los países dispuestos a correr ese riesgo y hacer préstamos al Gobierno venezolano.

“El Gobierno está buscando una alternativa para paliar la crisis económica. Cuando Jaua ofrece la alternativa de elegir a los diputados de Amazonas es para tratar de desatar el nudo gordiano que impuso el Tribunal Supremo de Justicia sobre este hecho”, insiste Vallés.

Parte de la dirigencia opositora también estaría tendiendo puentes para pactar el reconocimiento del Parlamento, cuestiona el dirigente de la Causa Radical, Andrés Velásquez, en un mensaje de Twitter:

Diputados de algunos partidos implorando y haciendo solapado trabajo para reincorporar a diputados que abandonaron la AN, para ser "constituyentes" de embuste y ocupar cargos ministeriales. ¿Acaso despues de desconocer farsa electoral del 20M van a reconocer a Maduro? — Andres Velasquez (@AndresVelasqz) December 17, 2018

ANC sin legitimidad

Para el historiador y analista político, Pedro Benítez, convocar elecciones parlamentarias anticipadas desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no resolverá la asfixia económica del Gobierno porque el órgano oficialista carece de legitimidad de origen.

“La declaración (de Jaua) refleja que en el círculo chavista, donde Jaua estuvo muy cerca, hay conciencia de que hay un grave problema de gestión y manejo de la situación económica y se dan cuenta de que el chavismo ha sido un enorme fracaso económico”, expresa.

El profesor universitario explica que el desconocimiento de la voluntad popular, con la desproclamación de los diputados de Amazonas que otorgaban la mayoría parlamentaria a la oposición, “se le convirtió al oficialismo en una crisis internacional que agravó la economía del país”.

“La solución es que ellos (el oficialismo) respeten su propia Constitución. Tenemos ya dos años con una Asamblea Nacional en desacato a pesar de que nunca se demostró el supuesto fraude electoral cometido en Amazonas. Lo que tienen que hacer es reconocer a la Asamblea Nacional como el poder legítimo y volver a convocar presidenciales”, apunta.

Benítez advierte que el Gobierno tiene el poder para imponer un adelanto de elecciones parlamentarias, pero este escenario aumentaría aún más el desconocimiento internacional sobre el nuevo mandato de Nicolás Maduro fuertemente cuestionado y desconocido por más de 40 países.

Para el politólogo Óscar Vallés la solución a la crisis política pasa por la convocatoria de elecciones generales. “Una megaelección salvaría a Maduro el 10 de enero. Las instituciones requieren algún bálsamo jurídico para resolver el escollo del 10 de enero de 2019″, concluye.

Foto: eluniversal.com

