Atacan servidores de Efecto Cocuyo, El Pitazo y El Cooperante y Cantv bloquea Twitter y Soundcloud

Dos horas. Este fue el tiempo que las páginas de los medios digitales Efecto Cocuyo, El Pitazo y El Cooperante estuvieron fuera de línea este lunes 4 de marzo, por un ataque a sus servidores, entre las 10:50 de la mañana y las 12:50 del mediodía.

Así lo confirmaron equipos técnicos de nuestro portal, la ONG Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela y Venezuela Sin Filtro durante la realización de pruebas técnicas que demostraron ataques a los servidores de estos portales informativos.

La restricción a los medios se produjo justo cuando se esperaba la llegada al país del presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien finalmente arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a las 12:20 del mediodía de este lunes.

Venezuela Sin Filtro, que desde el año 2014 se dedica a hacer monitoreo sobre las restricciones en Internet, confirmó que no fue un bloqueo sino un ataque a los servidores, al menos en el caso de Efecto Cocuyo.

También informaron sobre el bloqueo de la red social Twitter y la plataforma Soundcloud por parte de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), que es el principal proveedor del servicio de telefonía en el país y está en manos del Estado.

Venezuela Sin Filtro recordó además el número de portales informativos bloqueados en el país desde el pasado sábado 23 de febrero, cuando iba a entrar la ayuda humanitaria a territorio nacional por los estados fronterizos Táchira y Bolívar.

El monitoreo de Netblocks también confirmó los bloqueos contra medios digitales, además de Twitter y Soundcloud este lunes 4 de marzo.

Confirmed: Twitter platform, backend and image servers restricted in #Venezuela from 3:10 PM UTC (11:10 AM VET) as citizens take to streets under hashtag #4MVzlaALaCalle following Guaidó return #KeepItOn ⬇️ https://t.co/g64fOf40y2 pic.twitter.com/RBDk4biqrE

As #Venezuela's Guaidó posts updates to #Soundcloud, it's worth noting the audio streaming platform has been restricted by state-run provider CANTV (AS8048) since 27 February when Twitter was also briefly cut #KeepItOn ⬇️https://t.co/0GoBnkQJlb pic.twitter.com/0NSaY51CsL

— NetBlocks.org (@netblocks) March 4, 2019