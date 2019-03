Guaidó emplaza a la Fuerza Armada a “detener los colectivos armados”, a su regreso al país

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, emplazó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a detener a los colectivos armados que actuaron contra el ingreso de la ayuda humanitaria el pasado sábado 23 de febrero.

Guaidó, quien regresó al país por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía este lunes 4 de marzo en horas del mediodía, reconoció que no fue un éxito la jornada de esa fecha porque a pesar de su llamado no entró la ayuda a Venezuela.

“Señores de la Fuerza Armada deben detener a los colectivos armados que actuaron el 23 de febrero, ser cómplices por omisión es también ser cómplices de delitos de lesa humanidad”, dijo Guaidó a los caraqueños que se concentraron en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes este 4 de marzo.

“No es suficiente en este momento, no habrá brazos caídos, el 23 de febrero hubo represión. No vimos a la GNB, sino a una pequeña parte de policías y colectivos, pero en este momento, señores de la Fuerza Armada no debemos mirar a un lado cuando masacran a nuestros indígenas”, reiteró el también presidente de la Asamblea Nacional a los militares.

Guaidó que estuvo desde el 22 de febrero en una gira que lo llevó a Cúcuta, Bogotá, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, arribó al país donde el chavismo amenazó con detenerlo por la prohibición de salida de Venezuela que ordenó en su contra la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Pese a eso, el parlamentario volvió en un vuelo comercial desde Panamá y pasó el chequeo por migración sin ningún problema, como se vio a través de las redes sociales.

Reconoce que no hubo éxito

En su discurso ante los venezolanos, reiteró que “el 23 de febrero la ayuda humanitaria sí o sí. Les digo algo, el régimen y ya los venezolanos conocíamos la peor cara, utilizaron su última línea defensa, colectivos y presos armados, cuál régimen de izquierda, cuando atacan a trabajadores e indígenas, simplemente son unos asesinos que masacran a nuestro pueblo”, sostuvo.

Este lunes saludó el respaldo de los países que visitó y también del cuerpo diplomático que lo recibió en Maiquetía, entre ellos los embajadores de países de la Unión Europea como Alemania, España, Francia y Países Bajos, así como el encargado de negocios de Estados Unidos.

Reunión con sindicatos este 5 de marzo

Guaidó anunció que este martes 5 de marzo tendrá una reunión con sindicatos de empleados públicos, a quienes pidió desobedecer las órdenes de Nicolás Maduro y suns funcionarios.

“Mañana martes de carnaval vamos a convocar a todos los empleados públicos, una reunión importante con todos los sindicatos de los empleados públicos, no podemos permitir que la burocracia siga secuestrada. Llegó el momento de dejar sin funcionamiento a ese régimen que nos oprime”, expresó.

Además, convocó a una nueva movilización de calle para este sábado 9 de marzo en todo el país, como las realizadas este lunes en la mayoría de los estados del país.

“No van a entregar el poder voluntariamente”

Al finalizar su mensaje, Guaidó declaró brevemente a los periodistas y reiteró que vendrán nuevas sanciones contra los funcionarios de Nicolás Maduro, como las que ya se dieron esta semana en contra de cuatro gobernadores y seis militares en las zonas fronterizas por donde iba a ingresar la ayuda humanitaria.

También manifestó que ya hay 700 funcionarios de la Fanb activos que se pusieron a la orden de la Constitución, que representan el 20 % de la tropa en el estado Táchira.

A los periodistas recordó que “estamos en una dictadura y no van a entregar voluntariamente el poder”, cuando le preguntaron cuáles serán las acciones para el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.

Lea también:

Foto: Cristofer García

Comentarios