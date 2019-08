Así reseña la prensa internacional el bloqueo impuesto a Venezuela

La administración de Donald Trump impuso un bloqueo total a las propiedades estatales del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, en un nuevo paso en el intento de deponer a Nicolás Maduro como mandatario. La medida entró en vigencia este lunes 5 de agosto, cuando se dio a conocer la orden ejecutiva del mandatario norteamericano.

Han pasado 30 años desde que Estados Unidos impone este tipo de medidas hacia un gobierno occidental. La restricción es similar a la de Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria. La medida también prohíbe transacciones con las autoridades venezolanas cuyos activos estén bloqueados.

El presidente (E), Juan Guaidó, explicó que el embargo incluye “excepciones humanitarias” para alimentos y medicinas. Asimismo, aseguró que el sector privado que no negocia con el gobierno de Maduro también está protegido de este bloqueo.

Para Guaidó, la acción tomada por el Gobierno de Trump, busca “proteger a los venezolanos”. Considera el líder opositor, que “esta acción es la consecuencia de la soberbia de una usurpación inviable e indolente”.

Varios de los medios más respetados de la prensa internacional publicaron en sus páginas web la nueva medida decretada por Trump contra el gobierno de Maduro. Medios latinoamericanos, europeos y estadounidenses reseñan la noticia.

El diario El Mundo de España titula que “Donald Trump golpea de nuevo y congela las propiedades del Gobierno de Nicolás Maduro en EEUU”.

Mientras, en Panamá el PanamPost reza que “Trump impone a Maduro sanción más fuerte hasta el momento: llegó el embargo“.

Y, en Estados Unidos, el Washington Post expone que “Trump sings executive order freezing Venezuelan assets, pumping up pressure on Maduro“, lo que se traduce como: “Trump anuncia una orden ejecutiva que congela los activos venezolanos y aumenta la presión sobre Maduro“. En Cuba, el diario Granma no ha publicado la noticia.

