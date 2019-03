Guaidó asegura que 57 % del país está sin conectividad a tres horas del apagón #25Mar - Efecto Cocuyo

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo en su cuenta Twitter que el 57 % de Venezuela estaba sin conectividad, este lunes 25 de marzo a las 4:26 de la tarde y tres horas después del apagón general que dejó a Caracas y 16 estados del país sin servicio eléctrico.

Guaidó, quien fue acusado por el gobernante Nicolás Maduro de ser parte de un ataque al sistema eléctrico nacional que el pasado 7 de marzo dejó al país sin energía durante 120 horas, citó un informe del observatorio internacional de bloqueo de internet Netblocks para citar esta cifra.

57% de Venezuela sin conectividad.

El régimen utiliza estos momentos para desinformar y generar zozobra.

Transmitamos solo información verificada y de fuentes oficiales.

En este momento, por lo menos 17 estados afectados por un nuevo #Apagon pic.twitter.com/VVt0PIk3PZ — Juan Guaidó (@jguaido) March 25, 2019

A la 1:21 de la tarde de este lunes 25 de marzo un apagón dejó nuevamente sin servicio eléctrico a la zona metropolitana de Caracas, y según Guaidó a 17 estados del país, entre los que destacan Aragua, Anzoátegui, Carabobo, Bolívar, Portuguesa, Yaracuy, Zulia, Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Monagas.

En su Twitter, el también presidente de la Asamblea Nacional (AN) manifestó que “régimen quema medicina y comida, no puede ni mantener electricidad, no hay agua y habla de victoria? Venezuela triunfará cuando vuelva normalidad del abrazo en familia, el vivir dignamente de nuestro trabajo y tengamos servicios ¡Venezuela Gana con el cese de la usurpación!”, sostuvo.

El Metro de Caracas y el sistema ferroviario de los Valles del Tuy suspendieron su operatividad. Y como ocurrió el pasado 7 de marzo, cientos de caraqueños caminaron largos trechos para llegar a sus hogares.

Los negocios, aunque algunos permanecieron abiertos, estaban sin puntos de venta para responder a los ciudadanos que trataron de comprar alimentos para abastecerse ante un nuevo apagón.

