Evacuación del Metro y comercios cerrados, así se vive el apagón en Caracas este #25Mar - Efecto Cocuyo

El Metro de Caracas dejó de funcionar imtempestivamente otra vez. Apenas se registró un segundo apagón en Caracas menos de 20 días, el sistema de transporte subterráneo capitalino evacuó a los usuarios de sus trenes, andenes y estaciones en plena hora pico, a la 1:30 de la tarde este lunes 25 de marzo.

Numerosos caraqueños salieron de las diferentes estaciones que integran las líneas 1, 2 y 3, principalmente, para comenzar a efectuar largos recorridos a pie, mientras que otros esperaban por alguna unidad de transporte superficial, con la esperanza de llegar a sus destinos sin tener que caminar tanto.

La causa revivió temores recientes. A la 1:21 de la tarde de este lunes, un nuevo apagón general dejó sin electricidad no solo a diversas zonas de la Gran Caracas, sino al menos 16 estados de Venezuela.

En su cuenta de Twitter, el Metro informó que ninguna de sus líneas comerciales estaba funcionando a la 1:28 de la tarde, cuando evacuaron a los usuarios de sus instalaciones.

#ATENCIÓN 🗣️| (1:28pm) se le informa a nuestros usuarias y usuarios que motivado a falla eléctrica no prestan servicio comercial las líneas 1,2 y 3 del #MetroDeCaracas, ¡Dale RT!@VTVcanal8 @UNoticias — Metro de Caracas (@metro_caracas) March 25, 2019

La señora Carmen Colmenares fue desalojada de la estación La Rinconada cuando en esa zona se registró la falla eléctrica. Logró tomar una camioneta hasta Plaza Venezuela que le cobró 400 bolívares y de allí dijo a Efecto Cocuyo que caminaría hasta Chacaíto. “Ahora no sé cómo me voy a devolver a mi casa, no tengo suficiente efectivo“, contó.

Algunos centros comerciales se mantienen funcionando, mientras que las agencias bancarias cerraron por seguridad. durante el recorrido efectuado por la ciudad capital, se notó que algunos supermercados permanecían con sus puertas abiertas, pero no estaban los puntos de venta operativos.

Los comercios que tenían la fortuna de contar con plantas eléctricas temían que el apagón se prolongara por días, como ocurrió el pasado 7 de marzo. “Tenermos una planta para mantener el punto de venta activo. Sin embargo, solo dura 4 horas. En la noche guardamos en las neveras lo que podamos. De resto, no tenemos para responder”, dijo un trabajador de la panadería Gran Majestic II en La Campiña.

En La Florida, la estación de servicio Los Mangos dejó de operar justo cuando una cisterna llegó a surtirla de combustible. El apagón en Caracas este 25 de marzo hizo que los habitantes de la capital rogaran para que no se repitiera la terrible experiencia de pasar al menos cinco días o más sin contar con energía eléctrica.

Lea también:

Fotos: Cristofer García

Comentarios