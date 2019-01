Entre enero de 2016 y 2019: tres años de sentencias, juramentaciones y crisis de legitimidad

Crisis de legitimidad. Desde que el oficialismo perdió el control del Poder Legislativo, tras las elecciones de diciembre de 2015 cuando la oposición ganó la mayoría de las curules, la guerra de sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia (nombrado por la saliente Asamblea Nacional días antes de cesar funciones) para desconocer las acciones de este poder independiente del Ejecutivo, ha sido feroz.

En los últimos tres años, la crisis de legitimidad en Venezuela se ha acentuado, pese a los intentos de los acuerdos de diálogo iniciados en República Dominicana y que no lograron luz ante la imposibilidad de convocar elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Los venezolanos han vivido largos periodos de protestas con saldo de muertes, heridos y detenidos, sublevaciones con robo de armamento, ataques al TSJ, ejecuciones extrajudiciales.

Este jueves, 10 de enero ante la juramentación de un nuevo período para Nicolás Maduro cuando el TSJ lo invistió como presidente, la Asamblea Nacional declara la usurpación del cargo. Vea aquí hitos en estos tres años entre juramentaciones:

– 6 de diciembre de 2015. Oposición gana elecciones parlamentarias. Con 112 diputados, la MUD logró la mayoría calificada en el Parlamento. Maduro reconoció la victoria pero dijo: “por ahora ha triunfado la guerra económica”, no obstante, deben “acumular fuerzas para renovar esperanzas”.

– 22 de diciembre de 2015. Antes de cesar funciones, la saliente Asamblea Nacional nombra nuevos magistrados del TSJ. Diosdado Cabello, en su carácter de presidente de la AN, había anunciado el 8 de diciembre que nombrarían 12 nuevos magistrados. Dicha elección se hizo irrespetando los requisitos establecidos en el artículo 264 de la Constitución Nacional, por lo que opositores, constitucionalistas y ONG expertas en el tema legal consideraron esta designación como exprés.

– 11 de enero de 2016. TSJ declara en desacato a la Asamblea Nacional por juramentar a diputados indígenas. La decisión la sustentan en la sentencia número 260 de la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015, en la que suspende los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los cuatro representantes de Amazonas.

– 14 de julio de 2016. Asamblea Nacional remueve del cargo a “magistrados exprés” por usurpar funciones. Los diputados alegaron que el Tribunal Supremo funciona como un brazo ejecutor del gobierno, sin que haya independencia de poderes.

– 9 de enero de 2017. TSJ declara que AN no tiene competencias para destituir a Maduro. Minutos antes de iniciar la sesión en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un comunicado en el cual asegura que el Poder Legislativo carece de “atribuciones constitucionales” para destituir al Presidente de la República.

– 9 de enero de 2017. Asamblea Nacional declara abandono del cargo por parte de Maduro Con una mayoría de 106 diputados, y al grito de “elecciones ya”, el Poder Legislativo votó por aprobar el nuevo decreto amparado en el artículo 233 de la Constitución, que busca una salida electoral a la crisis política, social y económica que afronta el país.

– 31 de marzo de 2017. Tras las sentencias 155 y 156 emitidas por el TSJ, en las cuales asume competencias de la Asamblea Nacional, la fiscal Luisa Ortega anuncia que hay ruptura del hilo constitucional y desconocimiento del Estado de Derecho.

-1ero de abril de 2017. La oposición retoma las calles con protestas en todo el país contra las sentencias del TSJ y lo que que es considerado como ruptura del hilo constitucional, también contra las limitaciones a la inmunidad parlamentaria de algunos diputados opositores. Estas protestas se mantuvieron hasta el mes de agosto, y dejaron 130 muertes entre el 1º de abril y el 5 de agosto, de las cuales 101 habrían sido asesinatos que ocurrieron específicamente durante las manifestaciones y al menos 5.092 arrestos, según Foro Penal.

– 1ero de mayo de 2017. Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo, supuestamente, de reformar el Estado y redactar una nueva Constitución. En medio de fuertes protestas dijo en ese momento de la convocatoria: “No me dejaron más alternativas”. Dicha convocatoria fue objetada por cuanto no se hizo un referendo consultivo al pueblo, depositario de la soberanía, ya que la Constitución contempla que el presidente o la AN tienen la iniciativa de la convocarla pero la palabra final la tiene el pueblo. Artículos 347,348 y 349 de la Constitución.

– 31 de mayo de 2017. TSJ declara innecesaria consulta popular previa y posterior para una Asamblea Nacional Constituyente. Con esta sentencia el tribunal descarta la necesidad de hacer referendo consultivo para convocar a la ANC y referendo aprobatorio, tal como había hecho el presidente Chávez en 1999 cuando tuvo la iniciativa para convocar a una Constituyente.

– 27 de junio de 2017. Ataque a la sede del Tribunal Supremo de Justicia y (TSJ) en Caracas efectuado por un grupo de miembros de la policía venezolana liderado por Óscar Pérez (quien había pertenecido al Cicpc y había sido piloto del general Miguel Rodríguez Torres), desde un helicóptero policial. Lanzaron varias granadas contra el edificio del TSJ.

– 20 y 21 de julio de 2017. La Asamblea Nacional designa 33 nuevos magistrados del TSJ alegando que los designados por el anterior Parlamento carecían de legitimidad. Minutos después el Tribunal Supremo de Justicia emite nueva sentencia en la que reitera que la Asamblea Nacional está en desacato, en virtud del nombramiento de estos magistrados (que posteriormente debieron abandonar el país, y se conocen como el TSJ en el exilio).

– 30 de julio de 2017. Se realizaron las elecciones para escoger a los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Este órgano no fue reconocido por algunos países. La empresa Smartmatic, encargada del sistema electrónico de votación, informó que detectó al menos una diferencia de un millón de votos.

– 4 de agosto de 2017. Se instaló la Asamblea Nacional Constituyente en el Salón Elíptico del Palacio Federal, sede de la Asamblea Nacional . Los diputados que fueron electos por voto popular el 5 de diciembre de 2015 debieron trasladarse al Salón Protocolar del Palacio Federal.

– 6 de agosto de 2017. 20 personas liderados por el capitán fugitivo Juan Caguaripano atacan la base militar de Paramacay cerca de Valencia, sustrayendo armas del fuerte. La mayoría de los miembros y de los líderes del ataque fueron capturados días después.

– 14 de septiembre de 2017. Se establece el diálogo en República Dominicana con el propósito de una negociación para el restablecimiento de la paz en Venezuela, tras intensas protestas. Se crea la Comisión de Países Amigos y en diciembre se hace la primera ronda de negociaciones. En diciembre celebran nueva reunión y los cancilleres de México, Chile y Nicaragua señalan adelantos y advierten buen clima de diálogo.

– 15 de enero de 2018. Asesinato de Oscar Pérez y su grupo. Efectivos militares e integrantes de supuestos colectivos chavistas, realizaron un operativo llamado Operación Gedeón para desmantelar al equipo liderado por Pérez, abatiendo y arrestando a varios de sus miembros. Pérez murió en el operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad. La oposición y organizaciones de derechos humanos denuncian que fue ejecutado extrajudicialmente.

– 23 de enero de 2018. La ANC, en la voz de Diosdado Cabello, convocó a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre (abril). Frente a las recientes sanciones de Europa y Estados Unidos dijo : “ellos aplican sanciones nosotros aplicamos elecciones”.

– 7 de febrero de 2018. La oposición anuncia que no suscribió el acuerdo de diálogo con el gobierno y se retira de las negociaciones en Dominicana porque no hay garantías para elecciones presidenciales. La oposición había solicitado renovación del Consejo Nacional Electoral para la realización de presidenciales, pero este punto no fue aceptado por el Gobierno. Previo, algunos de los países amigos se habían retirado de la mesa. El Gobierno ilegalizó partidos políticos y además convocó a elecciones adelantadas en el primer cuatrimestre y no en diciembre como lo contemplaba la Constitución.

– El 7 de febrero de 2018. El CNE, en atención a la convocatoria de la ANC, formaliza el llamado a elecciones presidenciales y consejos legislativos para el 22 de abril, en adelanto del proceso que según el periodo constitucional de Nicolás Maduro debía realizarse en diciembre. Fija dos semanas de campaña y 4 días para postulación de candidatos.

– 1ero de marzo de 2018. La ANC aprueba nuevo decreto para convocar a elecciones presidenciales, legislativas y municipales en mayo.

– 2 de marzo de 2018. El CNE reprograma el calendario electoral y fija elecciones para el 20 de mayo, extendiendo plazo del Registro Electoral a 10 días.

– 20 de mayo de 2018. Se realizan elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Nicolás Maduro resulta con 6. 245 862 de votos, representando el 67% de los sufrafios, y un 46% de participación. La abstención es la más alta registrada en la historia electoral democrática de Venezuela.

– 10 de enero 2019. Maduro se juramenta como presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia, en medio de críticas sobre su legitimidad. El presidente de la Asamblea Nacional declara que hay usurpación de funciones y establece una comisión para restablecer la constitución.

