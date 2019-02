Abrams insiste en la opción militar y dice que a Maduro lo protegen agentes cubanos

La posibilidad de la intervención militar, la ayuda humanitaria, la participación de Cuba y el pasado de Elliot Abrams -enviado especial para el país- fueron algunos de los temas que abordó este miércoles, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En una sesión llamada “Venezuela en la encrucijada” los diputados preguntaron a Abrams, a la subsecretaria adjunta de la Oficina de Recursos Energéticos de Departamento de Estado, Sandra Oudkirk, y al administrador auxiliar interino de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (Usaid), Steve Olive, sobre las acciones adelantadas en el país.

Sobre la intervención

Los diputados insistieron en determinar la posibilidad de que hubiese una intervención armada en Venezuela; sin embargo, la respuesta de Abrams -que es la misma que ha repetido en varias ocasiones Donald Trump- es la misma: todas las opciones están sobre la mesa. “No es lo ideal, pero es la verdad”, afirmó.

Si bien el enviado especial para Venezuela señaló que el escenario idóneo era que los venezolanos decidieran su destino, cada vez que era increpado sobre la posibilidad de una intervención militar, aseguraba que es una posibilidad que no ha sido descartada.

Incluso, en algún momento, uno de los diputados le señaló que ninguna intervención podía ser llevada adelante sin la autorización del Congreso estadounidense, a lo que Abrams respondió: No le puedo dar una respuesta sí o no…Yo no puedo meterme en ese debate.

El representante David Cicilline insistió y dijo que de los 51 países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente, Estados Unidos era el único que había traído el uso de fuerzas militares a la mesa. “Lo que me preocupa es que no me queda claro cómo pueden decir que es una opción” y expresó que esta idea podía “resultar engañosa para los venezolanos”.

“Hay una tormenta en este momento para el régimen de (Nicolás) Maduro que lo llevará al final, pero no podemos saber cuál será ese momento…En los próximos meses seguiremos nuestra presión contra Maduro y su círculo interno. También algunas visas han sido restringidas, las de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia , se las hemos revocado”.

Al ser consultado si Estados Unidos envió fuerzas militares a otros países dijo: no lo creo. Y cuando se le consultó lo mismo pero específicamente a Colombia indicó: No que yo sepa.

El vocero del país norteamericano aseguró que: “Llegará el día en que los venezolanos tomarán el control de su gobierno”.

Sobre Cuba

“Hemos visto a Maduro reforzar su equipo de guardia cubana. La guardia del Palacio es privada; son fuerzas especiales cubanas y creo que es algo notable que él no confíe ni en el pueblo venezolano ni en las Fuerzas Armadas Nacionales”, señaló Abrams durante la comparecencia que duró algo más de hora y media.

Sobre Pdvsa

La responsable de hablar sobre las decisiones que tomará Estados Unidos con respecto a Petróleos de Venezuela las ofreció, Sandra Oudkirk.

Dijo que la intención es preservar los activos de Venezuela para los venezolanos. “Al congelar los activos se busca que el régimen de Maduro y otros actores corruptos no se sigan enriqueciendo… Sabemos que el petróleo es un elemento clave, aumentó a 2 millones de barriles en los últimos años la producción de Estados Unidos y seguirá creciendo en los próximos meses”, dijo la delegada.

También destacó que las sanciones no serán permanentes. “Lo que buscamos es cambiar la conducta, lo que buscamos es transferir el control de la compañía para que no sea usada ilegítimamente por Maduro”, dijo Oudkirk quien no descartó la opción de crear un fideicomiso.

Sobre el punto de inflexión

Abrams atribuyó la postura de los países vecinos a Venezuela a la conducta de Maduro. “Cuando los venezolanos se unieron para apoyar al presidente (e) Juan Guaidó”.

Sobre el narcotráfico

“El régimen ha ganado mucho dinero en cosas como el tráfico de drogas. Es muy difícil dirigirnos a un Gobierno cuando está tras ésto. ¿Qué podemos hacer? Perseguirlo con procesos judiciales, revocar visas. Pero la solución real es obtener un gobierno democrático que luche contra el tráfico de drogas”, indicó Abrams.

Sobre los militares

Al ser consultado sobre la disposición de los militares a abandonar al Gobierno de Maduro y plegarse a la ley de Amnistía, Abrams señaló que eso prefería conversarlo en una audiencia privada.

Sobre la situación humanitaria

En varias ocasiones, el representante de Usaid fue interpelado sobre la verdadera situación de Venezuela y la ayuda humanitaria. “Estamos preparados en áreas fronterizas, construyendo para recibir y distribuir ayuda de forma eficiente” indicó Olive.

Dijo que la crisis se agudiza diariamente y enumeró algunos de los factores que lo hacen llegar a esta conclusión: Los estados reducen su provisión; no hay insumos médicos ni para cirugías rutinarias; hay cortes de luz que afectan al país y los alimentos están disponibles pero controlados y se usan como arma de manipulación política. “Los informes son permanentes de que la condición declina cada día”.

Sobre Maduro

La congresista de Nevada, Dina Titus le preguntó a Abrams sobre cuál sería el destino de Nicolás Maduro. ¿Iría a prisión? ¿sería extraditado?.

A lo que Abrams respondió: “Generalmente estas son decisiones que el Gobierno debe tomar. Ha habido muchas transiciones democráticas y cada una es distinta…La Asamblea Nacional ha aprobado ley de Amnistía”.

Sobre Abrams

Elliot Abrams ha sido acusado, incluso judicialmente, por ocultar información al Congreso de los Estados Unidos y por violar Derechos Humanos. Especialmente polémico fue el caso de la masacre de Mozote, en El Salvador. Varios de los representantes trajeron este historial a colación durante la comparecencia.

El enviado especial señaló que lleva dos semanas en el cargo y aseguró que respetarían los Derechos Humanos. “Cuando salimos de estos países, hubo transiciones democráticas que nosotros apoyamos. Chile es un buen ejemplo”, afirmó.

Sobre una solución diplomática

Abrams aseguró que desde el Gobierno de Estados Unidos habían hablado con el Vaticano ayer (martes) aunque no especificó el resultado de la conversación.

Explicaron que en este caso la posición de la mayoría de los países de Latinoamérica estaba unificada en contra de Maduro, lo que resulta históricamente impensable cuando se trata de la intervención de Estados Unidos, excepto algunas naciones como Bolivia, Nicaragua y México.

Sobre este último afirmaron que tienen un “enfoque distinto” refiriéndose a la posibilidad de diálogo. No obstante, Guaidó ya desechó esa posibilidad.

Sobre el ELN y Hezbolá

“El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el que preocupa más, porque Venezuela (Maduro) los ampara y tienen lazos con Cuba. También hay presencia de Hezbolá en Latinoamérica”, indicó Abrams.

Lea también: http://efectococuyo.com/internacionales/ee-uu-nombra-a-elliott-abrams-como-enlace-para-restaurar-la-democracia-en-venezuela/

Comentarios