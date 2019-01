Dirigente de Hezbolá se reúne con embajador de Venezuela en el Líbano

Luego de que el grupo radical libanés, Hezbolá, emitiera un comunicado de solidaridad con Nicolás Maduro el pasado 24 de enero; uno de los líderes parlamentarios del partido árabe se reunió con el embajador del país suramericano en Beirut, Jesús González González (general retirado).

“Vinimos a expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y su libre albedrío y a condenar la injerencia americana en sus asuntos”, manifestó Mohammad Raad, jefe del bloque parlamentario “Lealtad a la resistencia” de Hezbolá, durante la visita que se realizó este 25 de enero.

El encuentro fue registrado por uno de los medios del grupo libanés, Alahednews. En el artículo aseguran que “Raad declaró que la Resistencia Islámica está al lado del pueblo venezolano y su liderazgo legítimo”.

Estas declaraciones están en la misma línea que el comunicado publicado días atrás en el que señalan: “Hezbolá condena la intervención descarada (por parte de Estados Unidos) para desestabilizar a Venezuela y rechazar de manera categórica el golpe contra las legítimas autoridades de ese país”.

En el mismo aseguran que no están dispuestos a avalar lo que consideran un golpe de Estado, refiriéndose a la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de la nación.

“Hezbolá cree que el mundo entero sabe que el objetivo de esta intervención no es defender la democracia ni la libertad, como lo asegura Washington; sino para controlar las riquezas del país y sus capacidades y castigar a las naciones por sus posturas políticas contrarias a la hegemonía americana en el mundo”, establece este grupo.

Por su parte, la delegación venezolana ya expresaba su solidaridad hacia Nicolás Maduro a través de Twitter:

¿Qué es Hezbolá?

Hezbolá -traducido como el Partido de Dios-es un grupo que nació siendo un partido político, con una milicia armada. Creado a principios de los ochenta, con el apoyo financiero de Irán para combatir a los israelíes, está catalogado como grupo terrorista por Estados Unidos desde 1997 y su rama militar por la Unión Europea desde 2013. Se sospecha que su capacidad bélica es incluso superior que la del ejército libanés. Este partido chií está vinculado a Irán y a Siria.

Según el especialista e investigador sobre Hezbolá, David Daoud, aún es temprano para saber a ciencia cierta cuáles son las implicaciones del apoyo de este grupo a Maduro. Considera que más allá del interés sobre lo que ocurre en Venezuela, el principal móvil de esta declaración es fijar posición frente a Estados Unidos.

Hezbollah's @Alahednews: Iran announces its support for Venezuelan people and @NicolasMaduro gov't against American conspiracies, Iranian FM @JZarif tells his Venezuelan counterpart.https://t.co/L2p5VFZ8zN

— David Daoud (@DavidADaoud) January 25, 2019