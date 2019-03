Fedecámaras advierte que desabastecimiento se agudizará más por el #apagón

Sin luz desde el jueves 7 de marzo. Las fallas en el servicio de electricidad en toda Venezuela y su capital, Caracas, genera importantes pérdidas a todo el sector privado y dificultará aún más el desabastecimiento de mercancía a los comercios y establecimientos.

Así lo advirtió a Efecto Cocuyo el empresario Carlos Larrazábal, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), en una conversación telefónica este domingo 10 de marzo.

“Los despachos de mercancía están totalmente paralizados”, expresó Larrazábal. Y esta situación agrava el desabastecimiento en el país, cuya cadena de suministro se agravó también por los efectos de los carnavales y los días no laborables decretados por la administración de Nicolás Maduro.

En total, desde el pasado 28 de febrero, van nueve días en los que la actividad económica se ha visto afectada por el decreto de días no laborables y los cortes eléctricos. Por lo tanto, a juicio de Larrazábal, “si no se recupera la energía rápidamente, los problemas de mercancía pueden empeorarse”.

El país registra fallas en el servicio eléctrico desde la tarde del 7 de marzo. Las causas, según el oficialismo, son consecuencias de dos ataques cibernéticos; uno electromagnético y un incendio en una subestación eléctrica al sur de Venezuela.

Si bien el Gobierno ha intentado restituir el servicio, los esfuerzos han fracasado. El ingeniero José Aguilar explicó que los equipos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) pueden ser destruidos si las autoridades buscan restablecer el servicio eléctrico “de manera insegura”.

Sistema de pagos “colapsado”

Los cortes eléctricos también han afectado la estructura de pagos en todas las regiones del país. Los pocos comercios, farmacias o supermercados que abren sus puertas cobran en bolívares en efectivo o en divisas. Ello debido a la dificultad que existe para hacer transferencias bancarias o completar pagos por puntos de venta.

“Todo el sistema de pago está colapsado. No hay forma de pagar con una tarjeta de débito o crédito y el efectivo no alcanza para cancelar los altos montos que deben pagarse. En los locales que están operando están transando en dólares y no todos poseen divisas”, expresó el directivo de Fedecámaras.

Y a esto se suma que, luego de más de 72 horas sin servicio eléctrico, se rompió la cadena de frío sobre alimentos y medicinas. Especialmente en los estados donde hay mayores temperaturas, como Zulia.

“Las cavas se comienzan a descongelar y la mercancía se daña”, recalcó el empresario.

Foto principal: Iván Reyes

Comentarios