El dólar fue el más visto en Caracas durante el apagón general

Sin luz y sin señal de comunicación telefónica ni internet, el dólar pasó a ser el billete más visto en Caracas durante el apagón que comenzó el pasado jueves 7 de marzo. A la crisis energética se le sumó la falta de bolívares en efectivo y la suspensión del servicio bancario en la capital de Venezuela y el resto del país.

Un joven de 26 años de edad tuvo que cancelar dos dólares por una carrera de mototaxi. “No sabía qué hacer, porque este apagón me agarró sin efectivo. Le tuve que dar esos dólares que tenía en la cartera. El motorizado me quitó ese dinero por ir desde Catia hasta Altamira“, explicó a Efecto Cocuyo.

Aunque algunos locales trabajaron con planta eléctrica, no tenían conexión para usar los punto de ventas electrónicos. Dos cajas de cigarros se cotizaba en cinco dólares; lo mismo que dos refrescos de dos litros. Estos productos están en 8.000 bolívares; mientras que la bebida gaseosa cuesta 7.500 bolívares.

Una familia también tuvo que cancelar un almuerzo en un negocio de comida árabe en divisa norteamericana en el municipio Chacao.

“Tuvimos que regresar a la casa y subir 10 pisos, cuando nos dimos cuenta de que no podíamos pagar vía electrónica. En esa parte la urbanización, los que entraban allí y no tenían dólares se tenían que regresar. Al frente había otro establecimiento, los únicos abiertos en el sector. La misma historia se repitió allí. En ambos sitios había muchas personas y muy poco personal. Solo un mesonero, en el local árabe. Él ofrecía disculpas porque no podía atender con rapidez”, manifestó una caraqueña a Efecto Cocuyo.

En un recorrido por Chacao, este sábado 9 de marzo los restaurantes abiertos estaban llenos de personas. Uno de ellos era el Mama Nostra y otro El Alazán.

El viernes 8 de marzo, este último negocio de comida, también estaba repleto a las 7:00 de la noche. Los parqueros indicaron que los puntos no funcionaban.

Un habitante de La Candelaria sacó de sus ahorros un par de dólares para comprar pan. “Quedé sorprendido cuando vi que todos sacaban cuentas para ver qué podían comprar con los dos, tres, hasta cinco dólares que tenían. Lo sorprendente es que la panadería tenía para dar vuelto en divisas”, expuso.

Para las 7:00 pm, Caracas tiene ocho horas sin electricidad. A algunos sectores de la capital la luz regresó a las 6:00 pm del sábado 8 de marzo. El servicio se suspendió a las 11:30 am del sábado.

Foto: Iván Reyes

Lea también:

Nuevo apagón en Caracas a las 11:38 am y más de 40 horas en zonas del interior del país #9Mar

Cabello: Se ha recuperado 70% del servicio eléctrico en el país

Zonas en el centro, oriente y occidente del país se mantienen sin luz este #9Mar

Comentarios