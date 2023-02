Quién es Yosenyer Serrano, el jinete venezolano que tuvo un accidente tras su migración a EEUU

Yosenyer Serrano, es un jinete venezolano que sufrió un accidente ferroviario el pasado 6 de febrero, al dirigirse a Ciudad Juárez, en México, para así intentar llegar a los Estados Unidos. 40 vagones de un tren pasaron por encima de sus manos.

Aún no hay certeza si algunos de sus brazos se podrá salvar, ni qué tipo de prótesis deberá usar, pero sus familiares y amigos realizan una campaña de recolección de fondos para ayudar a Serrano con sus gastos médicos.

“Gracias a Dios he evolucionado muy bien y ya estoy desinflamado, me podrán dar de alta en pocos días, y me quitarán los puntos. No ha sido fácil, pero aquí estoy”, aseguró la promesa del hipismo venezolano.

Quién es Yosenyer Serrano

Serrano tiene 29 años de edad, es oriundo de la ciudad de Carora, en el estado Lara, tiene cuatro hijos, uno de ellos recién nacido y espera recuperarse para poder continuar con su camino a Estados Unidos.

El joven jinete quiere llegar a Estados Unidos para competir como jinete en ese país

En una conversación con el diario deportivo Meridiano, la madre del jinete confirmó el accidente. informó que Serrano fue operado y que el pasado 11 de febrero le dieron el alta médica.

El jinete se encuentra con un primo que también habría partido con Serrano, rumbo a EEUU. Petra Teresa Camacho, madre del joven desea ir a México para poder ayudarlo y pidió a las autoridades que le concedan una visa humanitaria.

Willmer Collazo, presidente de los Agentes de Jinetes en Venezuela, indicó que el joven está recibiendo tratamiento y antidepresivos. “Está sedado por el dolor de los brazos y del cuerpo. Tuvo que caminar dos horas en el desierto para poder recibir asistencia porque el tren nunca se detuvo”, explicó.

En el palmarés profesional de Serrano se destaca que conquistó 52 competencias en 2014, al año siguiente consiguió 46 triunfos y en 2016 fue capaz de ganar 42, esto entre los hipódromos de Valencia y La Rinconada, pero desde el 2018 hasta la fecha solo ha podido ingresar al recinto de ganadores en cinco ocasiones.