Solicitan ayuda para jinete venezolano que sufrió accidente al intentar migrar a EEUU

El jinete venezolano Yosenyer Serrano, quien fue noticia en las últimas horas debido al accidente que sufrió en México, donde perdió ambas manos tras caer de un tren en movimiento, solicitó a través de sus redes sociales ayuda para subsanar su estado de salud.

A través de un video en Youtube, Serrano pudo conversar con el programa hípico Certeza Hípica y contar en detalle su situación.

«Gracias a Dios he evolucionado muy bien y ya estoy desinflamado, me podrán dar de alta en pocos días, y me quitarán los puntos. No ha sido fácil, pero aquí estoy, 40 vagones me pasaron encima, no sé cómo no me agarró completo», contó el jinete caroreño.

🔴 AYUDEMOS 🙏



▪️ Yosenyer Serrano ayer tuvo un grave accidente en Mexico 🇲🇽 Donde hubo que amputarle los dos brazos.



▪️ Wilmer Collazo "Esto es algo muy triste"



▪️ Es importante la unión de todos para ayudar a este jovén venezolano 🇻🇪

Serrano recordó que caminó por 40 minutos con sus manos destrozadas, por una zona Industrial donde nadie le prestaba ayuda a pesar de estar desvaneciéndose, hasta que un vigilante le prestó los primeros auxilios y llamó a una ambulancia, la que por cierto chocó camino al hospital, por lo que requirió otro traslado.

El trágico accidente ocurrió la semana pasada y desde entonces se encuentra recluido en el Hospital General Ciudad Juárez, al cuidado de un primo con quien viajaba. Aun no no hay certeza si algunos de sus brazos se podrá salvar, ni qué tipo de prótesis deberá usar.

La periodista Mayte Baena, del portal mejicano Tribuna, reportó lo siguiente: “De acuerdo con la información oficial, un joven de 29 años de edad había conseguido subir a un tren cuyo destino era Ciudad Juárez, Chihuahua, sitio que es frontera con Estados Unidos; no obstante, cayó desde el vagón donde se encontraba y en el acto, terminó con ambas manos amputadas. El grupo de migrantes con los que estaba no puso ayudarlo para evitar que las consecuencias fueran tan alarmantes”.

Serrano es el sostén de su familia y tiene cuatro hijos, uno recién nacido. Se conoció que espera continuar su camino hacia Estados Unidos para poder completar su recuperación. Y solicita además ayuda para que su señora madre pueda viajar para atenderlo.

La información fue confirmada por el presidente de los Agentes de Jinetes, Wilmer Collazo, quien dio detalles sobre lo sucedido y además solicitó ayuda para cubrir los gastos médicos que necesita el jinete venezolano.

«Fue un accidente muy trágico y muy triste«, dijo durante una entrevista difundida en la cuenta en Twitter de @HipismoalDía. Aseguró que a través de un contacto con un primo de Serrano pudo corroborar que recibe atención médica en una clínica de Ciudad Juárez.

«Está recibiendo tratamiento y antidepresivos, está sedado por el dolor de los brazos y del cuerpo. Tuvo que caminar dos horas en el desierto para poder recibir asistencia porque el tren nunca se detuvo«, declaró.

En el palmarés profesional de Serrano se destaca que conquistó 52 competencias en 2014, al año siguiente consiguió 46 triunfos y en 2016 fue capaz de ganar 42, esto entre los hipódromos de Valencia y La Rinconada, pero desde el 2018 hasta la fecha solo ha podido ingresar al recinto de ganadores en cinco ocasiones.

Con información de Meridiano, Certeza Hípica y Noticias +58