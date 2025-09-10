Llegan a Venezuela 259 migrantes en un vuelo procedente de Estados Unidos

Un grupo de 259 migrantes venezolanos llegó este miércoles a su país en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de una publicación en Telegram, la cartera de Estado precisó que el grupo estaba integrado por 214 hombres, 38 mujeres, cuatro niñas y tres niños.

La aeronave -operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales- aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en el estado La Guaira (norte).

De acuerdo con cifras de la gestión de Nicolás Maduro, más de 12.000 migrantes han regresado al país desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

Tensión entre Caracas y Washington

El chavismo asegura que los viajes son parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que busca facilitar el retorno voluntario de migrantes al territorio, además de recibir a los connacionales deportados por Estados Unidos.

Las relaciones entre Caracas y Washington se tensionaron en los últimos días, tras el despliegue naval ordenado por el país norteamericano en el Caribe, en aguas próximas a la nación suramericana, con el argumento de una operación antidrogas, lo que Maduro denunció como un intento de propiciar un «cambio de régimen».

Estados Unidos, según su secretario de guerra Pete Hegseth, movilizó unos 14 barcos de guerra, aviones de combate y cerca de 7 mil militares a las costas del sur del Caribe, muy cerca del territorio venezolano.

El chavismo respondió con el reforzamiento de militares en los estados fronterizos, anucios de movilización de milicianos y patrullaje en cinco regiones, en especial las que conforman la fachada atlántica y caribeña venezolana.