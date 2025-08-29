Llega a Venezuela un avión con 319 connacionales deportados desde Estados Unidos

Un avión con 319 migrantes deportados de Estados Unidos llegó este viernes a Venezuela, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de Instagram, el despacho de Interior detalló que, del total de retornados, 281 son hombres, 31 mujeres y siete niños, quienes arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, que sirve a Caracas, en un avión de la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes compartidas.

De acuerdo con la cartera de Estado, cada repatriado es «verificado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para garantizar el derecho a la identidad» y, además, un equipo multidisciplinario les «brinda atención médica para luego ser reinsertados en la sociedad».

Más de 10 mil migrantes deportados de EEUU

Este año, Venezuela ha recibido a más de 10.000 migrantes a través de 63 vuelos, incluyendo el de este 29 de agosto, según cifras oficiales, como parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el regreso voluntario de connacionales desde otros países.

El miércoles, un total de 200 migrantes fueron recibidos en Venezuela, donde aterrizó un vuelo procedente de Texas, informó la Gran Misión Vuelta a la Patria.

En su canal de Telegram, la institución indicó que retornaron 157 hombres, 42 mujeres y un niño, quienes también llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en una aeronave de Eastern Airlines.

Aunque Venezuela y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas desde 2019 y pese a las tensiones de las últimas semanas por el despliegue militar de EEUU en las aguas del mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, los vuelos han continuado con normalidad.

Caracas reclama a EEUU que tiene retenidos más de 30 niños, que considera están «secuestrados» por las autoridades de ese país, que detuvo a sus padres y los colocó en casas con familias sustitutas.