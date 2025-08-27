Llegan 200 venezolanos en un vuelo procedente de Texas

Un total de 200 migrantes venezolanos llegaron este miércoles a Caracas en un avión estadounidense que salió de Texas, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

A través de su canal de Telegram, detalló que, del total de retornados, hay 157 hombres, 42 mujeres y un niño, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, que sirve a Caracas, en un avión de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines.

Vuelo número 62 que llega desde EEUU este 2025

El programa gubernamental indicó que este vuelo es el número 62 del año, luego de que en enero pasado Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación, tras el cual ha aumentado la frecuencia de viajes para llevar a migrantes de regreso a Venezuela.

El pasado viernes, un grupo de 184 venezolanos retornó a su país en un vuelo procedente de la ciudad de Harlingen, ubicada también en Texas, informó entonces la Administración de Nicolás Maduro.

A través de Telegram, la Gran Misión Vuelta a la Patria indicó que a bordo de la aeronave viajaban 144 hombres, 18 mujeres, 12 niñas y 10 niños.

Desde principios de año, han retornado a Venezuela más de 10.000 migrantes, según cifras oficiales.

El chavismo argumenta que estos viajes los gestiona el programa Gran Misión Vuelta a la Patria, que también promueve el regreso voluntario de connacionales desde otros países de la región.