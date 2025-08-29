La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito de EEUU decidió frenar la orden del Departamento de Seguridad Nacional de ese país de eliminar el Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglás en inglés) que beneficia a 600 mil venezolanos que viven de forma legal en ese país gracias a este mecanismo.

Este viernes se dio a conocer que el panel, integrado por tres jueces, dijo que el DHS no tenía la facultad legal para cancelar el TPS porque es una facultad del Congreso de EEUU y no del Ejecutivo ni de sus diferentes departamentos.

“Al promulgar la ley del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral”, se lee en el fallo del tribunal federal, dijo Univisión Noticias.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, Donald Trump comenzó una serie de deportaciones masivas y cancelaciones de beneficios migratorios como TPS y el parole humanitario que protegieron a venezolanos en la administración de Joe Biden.

Lo mismo hizo con nacionales de países de Centroamérica, Haití y otros países, así como órdenes ejecutivas para restringir el ingreso de venezolanos a ese país, aun contando con visas emitidas con anterioridad por los consulados o embajadas estadounidenses.

Decisión estará en manos de juez federal

Una de las justificaciones que uso la secretaria del DHS, Kristi Noem, para poner fin al TPS a venezolanos y haitianos era que las condiciones en Caracas y Puerto Príncipe mejoraron, pese al aumento de la violencia de pandillas en Haití y de la continuidad de la represión y arrestos por motivos políticos en Venezuela.

Se desconoce qué ocurrirá ahora con los connacionales que perdieron el beneficio del TPS en abril, que abarca a unas 250 mil personas y con los otros 350 mil a los que se les vencerá el venidero lunes 1 de septiembre.

La directora del Caucus Venezolano-Americano, Adelys Ferro, se pronunció sobre la decisión del panel de la Corte del Noveno Circuito y argumentó que ahora le corresponderá al juez Edward Chen, de un tribunal federal de San Francisco, quien tiene la decisión en sus manos sobre qué pasará con el TPS para venezolanos.

Anteriormente Chen frenó la cancelación del Estatuto, pero en una decisión de emergencia la Corte Suprema de EEUU le dio luz verde a la medida de Trump a la espera de que las cortes inferiores decidieran qué ocurriría con el mecanismo migratorio.