Incendio consume empresa de productos químicos en Carabobo

Un incendio que se registró desde las 2:00 de la tarde de este martes, 19 de agosto, consumió las instalaciones de una empresa de productos químicos en la localidad de Los Guayos, en el estado Carabobo.

Medios locales reportaron que al lugar se trasladaron bomberos de al menos tres municipios para combatir las llamas en la empresa Procesadora Venezolana de Químicos (Provequim), que se encuentra en en la zona de Paraparal del municipio Los Guayos.

Los funcionarios que actuaron para extinguir el incendio llegaron de Valencia, San Diego, Los Guayos, San Joaquín y Diego Ibarra, así como el cuerpo estadal, debido a la magnitud de las llamas y por los productos que fabrica la industria.

Según el diario Últimas Noticias, un funcionario de Protección Civil y Administración de Desastres resultó con quemaduras mientras efectuaba labores de socorro en el lugar.

Hasta el momento se desconocen qué originó el siniestro mientras que las autoridades continuaban en labores de extinción del fuego para evitar la propagación a otras empresas cercanas, al ser el sitio una zona industrial.

El comisionado de la Alcaldía de San Diego para análisis de riesgos, Jacobo Vidarte Donaire, compartió en su cuenta de la red social Instagram un video de la empresa en llamas, en el que se ve una espesa y larga columna de hubo que cubría la zona afectada.

No se ha informado de trabajadores dentro de la empresa que se hayan visto afectados, pero al momento de redacción de esta nota no se conocía pronunciamiento oficial de las autoridades locales o regionales de Carabobo.