Encuentran cuerpo de niño Yukpa ahogado en Sierra de Perijá - Efecto Cocuyo

Luego de tres días de búsqueda fue encontrado el cuerpo sin vida del niño Heber Jesús Panapera, uno de los integrante de la comunidad Yukpa que fue arrastrado por la corriente del río Cunara tras el deslave ocurrido en La Sierra de Perijá, estado Zulia.

El cadáver de Panapera, de tres años de edad, fue hallado por la misma comunidad indígena este domingo, 6 de octubre, a casi 5 kilómetros de su residencia, en una finca llamada La Haciendita. El niño estaba desaparecido desde el pasado jueves, 3 de octubre, cuando la crecida del río se llevó la vivienda donde se encontraba.

Bomberos, funcionarios de Protección Civil y guardaparques Yukpa, han iniciado la búsqueda de otros cuatro niños y un adulto que pudieron haber sido arrastrados por la corriente del río. Los niños desaparecidos son hermanos de Panapera.

Los hermanos fueron identificados como Aulio de Jesús, de 13 años de edad, María del Carmen, de 8 años, Yulimar, de 5 años, y un infante de meses de nacido que hasta el momento se desconoce la identidad. Las autoridades también se encuentran en la búsqueda de José Rosendo Pulgar, de 78 años de edad.

Ana Panapera, madre de los niños desaparecido informó a Radio Fe y Alegría, que habría salido a Machiques, a comprar alimentos cuando informaron que sus hijos se habían ahogado. “Yo no pensé que esto iba a pasar, a la mañana siguiente me dijeron señora parece que los hijos suyos se ahogaron y fui y los busques y no los encontré, y hasta el sol de hoy no los encuentro”.

El Viceministro de gestión de riesgos y Protección Civil, Randy Rodríguez, junto al gobernador del Zulia, Omar Prieto, hicieron un recorrido por la zona para evaluar los daños. “El sistema de riesgo está desplegado para atender a los afectados por el deslave”.

El Viceministro aseguró que la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana (Fanb), enviarán un avión con al menos 12 toneladas de insumos para los afectados y atención.

Lusbi Portillo, representante de la Organización No Gubernamental Homo Et Natura, señaló a Efecto Cocuyo, que al menos 80 viviendas que pertenecían a los Yukpa, fueron arrasadas por la crecida del río. “Estaban en las orillas del ríos, se perdieron con corotos y todo, hasta ahora no les han llevado cobija, abrigo y nada”, denunció.

Portillo señaló que este domingo, 7 de octubre, fue que pudieron ingresar los vehículos de maquinaria pesada para limpiar la zona tapiada por el lodo. “Metieron las maquinas porque fue el Gobernador, el camino había quedado tapado”.